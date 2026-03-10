4人に1人以上の既婚者が“熟年離婚するかも”と回答！定着しつつある熟年離婚という選択肢｜熟年離婚に関する意識調査（第1報）
2,000人のアンケートからみた熟年離婚の全体像
既婚者マッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区 https://raisondetre-inc.co.jp/）は、2026年2月にインターネット上で一般の40代～50代既婚者、男女2,000人に「熟年離婚」に関する意識調査を行いました。
長年連れ添ってきた夫婦が「熟年離婚」に対しどのように考えてるのか。
40代・50代既婚者の熟年離婚に関する意識調査です。今回はその第1報をご紹介します！
離婚件数は、20年以上低下傾向から横ばいに推移する一方で、20年以上連れ添った夫婦の「熟年離婚」の件数は高止まりを見せています。女性の自立支援、年金分割制度の定着など財産分与等の法的保護制度の整備が進むなか、子どもの手が離れた後などに「自由になりたい」と考える既婚者が多いようです。
実際、熟年離婚をしたい人はどのくらいいるのか、またその理由とは。熟年離婚を思いとどまる障壁は何か。40代・50代の既婚者男女に問い、熟年離婚に関する意識・全体像を明らかにしたいというのが本調査の目的です。
第1回のテーマは「熟年離婚に対するイメージと心理的ハードル」です。
「熟年離婚」という言葉の浸透と「熟年離婚に対するイメージ」を聞き、実際に「熟年離婚するかもしれない」と思う人はどの程度いるのか、熟年離婚に対する心理的ハードルを測りました。
本調査が「熟年離婚」という選択肢について、考えるきっかけになれると幸いです。
＜結果のポイント＞
・「熟年離婚」という言葉の定着から1つの選択肢として社会的な枠組みができている
→ 9割以上が「熟年離婚」という言葉を知っている
・「熟年離婚」のイメージは全体のトーンとしてポジティブ！理解が広まりつつあった
→ 約半数の人が「新たな人生の再出発」を熟年離婚のイメージと選択
→ ネガティブイメージの「孤独・孤立」約19％「貧困・困窮」約15%を選択した人は2割を満たない
・ 女性のほうが「熟年離婚」のイメージがポジティブ！？?男女の耐性差が垣間見えた
→ ポジティブなイメージの「新たな人生の再出発」「自由・自立」「解放」を選んだ人は、女性のほうが約1.3倍～1.4倍程度多い
→ ネガティブなイメージの「孤独・孤立」を選んだ人は、男性のほうが2倍以上多い
・ 4人に1人以上の既婚者が”熟年離婚するかも”！？?
→ 約27％の既婚者が「熟年離婚するかも」と回答
→ 男性回答者の3割近くの人が「熟年離婚するかも」と考えている
・「離婚するかも」と回答した既婚者には属性の偏りがあった
→ ”子供ありの既婚者”のほうが「熟年離婚するかもしれない」と思う傾向が強い
→ 世帯年収「100万円未満」の人は「離婚するかも」が約19％で他の年収層と比べやや少ない
→ 世帯年収「200～300万未満」と「1,800～2,000万未満」は、3割を超える人が「熟年離婚するかも」と回答し他の年収層に比べやや多い
・ 晩婚の既婚者のほうが熟年離婚する傾向がある！？?
→ 結婚して10年未満の3人に1人以上の既婚者が”熟年離婚するかも”と回答
＜調査概要＞
調査タイトル：熟年離婚に関する意識調査（第1報）
調査期間 ：2026年2月24日～2026年2月25日
調査対象者 ：40～59歳の男女2,000人（男性1,000人、女性1,000人）
調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用）