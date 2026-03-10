【美容・脳活・腸活を1包で】“土台美容”マルチサプリ「パーフェクトマイクロプラス」無料モニター100名を募集します。紫外線ダメージ、大人ニキビ、そして「うっかり」に。
健康食品・サプリメントの企画販売を行う株式会社セラ（本社：東京都港区、代表取締役：町田映子）は、水溶性ビタミン、ミネラル、話題の植物性プラセンタ等を理想的なバランスで配合したオールインワン・マルチサプリメント「パーフェクトマイクロプラス」の、本質的な美と健康を目指す無料モニター100名様の募集を、2026年3月10日（火）より開始いたしました。
■商品開発の背景：外からの美容だけですか？
現代女性は、ストレス、紫外線、不規則な生活により、体内のビタミン・ミネラルを常に消耗しています。
土台となる栄養素が不足した状態では、どんな化粧品や美容成分を摂っても、その力は十分に発揮されません。
「パーフェクトマイクロプラス」は、表面的なケアではなく、細胞レベルでの「修復」と「吸収」に着目。
体内で作ることのできない微量栄養素をバランスよく補い、内側から揺るぎない美しさと健康の土台を作ることを目的として開発されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343745/images/bodyimage1】
■「パーフェクトマイクロプラス」4つのアプローチ
【修復】ダメージに負けない肌へ
ビタミンC、B群、そしてシスチンを配合。アトピー、ニキビ、紫外線ダメージなど、傷ついた肌の修復をサポートします。
【美容】植物の生命力「メロンプラセンタ」
話題の植物性胎座エキスを採用。動物性特有のクセがなく、透明感とハリのある毎日をバックアップします。
【脳活】クリアな思考と冴えた毎日
知的栄養素「コリン」を配合。物忘れが気になり始めた方や、仕事・趣味にアクティブに取り組みたい方の脳の認知機能をサポートします。
【腸活・吸収】効率よく届けるサイクル
乳酸菌を配合し、腸内環境を整備。どんなに良い成分も、吸収の入り口である「腸」が整っていなければ意味がありません。免疫力への作用も期待されています。
■ 無料モニター募集概要
募集期間： 2026年3月10日（火）～ 3月31日（火）23:59まで
募集人数： 100名様（先着順）
モニター商品： 「パーフェクトマイクロプラス」お試しサンプル（5日分）
応募条件：・サンプル到着後、実際に飲用し、SNSまたはストアにレビューしていただける方
・日本国内にお住まいの方。
注意事項：・メール便（郵便物としてポストに投函されます）での配送です。順次発送いたしますが、お時間頂戴することもございますので、ご了承ください。
・モニターは1世帯1回のみです。
応募方法：
以下の特設ストアページより詳細をご確認のうえ、ご応募ください。
[応募ページURL：https://www.cerastore.net/?pid=190740664]
「セラ」について
セラは1975年に治療院としてスタートし、天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と「ビタミンマッサージ（R）」を独自に開発して以来、多くの方に愛されてまいりました。
セラリキッドをはじめとする関連製品の製造販売や治療院運営を行い、「セラリキッド」をたくさんの方の日々のケアにご活用いただけるように活動しています。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／医薬部外品の販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
