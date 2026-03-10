オイルインパルスドライバーの世界市場2026年、グローバル市場規模（12V、18V）・分析レポートを発表
2026年3月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オイルインパルスドライバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オイルインパルスドライバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のオイルインパルスドライバー市場規模は2024年に1806百万ドルと評価されています。市場は拡大基調にあり、2031年には2696百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.0%と見込まれており、作業効率と作業環境改善の両面から需要が伸びる市場だと考えられます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応をあわせて評価し、それらが競争環境、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。電動工具は部材調達や生産拠点が国際的に分散しやすく、通商政策や輸送環境の変化が価格や供給安定性に影響しうるため、政策面の評価が重要な論点として扱われています。
________________________________________
オイルインパルスドライバーは、油圧パルス技術を用いて強く安定したトルクを出力し、ねじの締結や取り外しを効率化する工具です。従来のインパクトドライバーと比べて、作動時の騒音が小さく、振動も低い点が特徴です。そのため、作業者の負担を軽減しやすく、快適性と安全性の向上につながります。用途としては、自動車整備、組立ラインなど、ねじ作業の効率が求められる現場で広く利用されています。
市場成長の背景には、製造現場の生産性向上ニーズ、作業者の安全衛生への配慮、騒音対策や作業環境改善の要求強化があります。特に長時間作業やライン作業では、低騒音・低振動の価値が評価されやすく、導入が進む要因になると考えられます。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界のオイルインパルスドライバー市場を対象に、定量分析と定性分析の両面からまとめた包括的な市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に分析を行い、市場の構造と競争状況を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争、需給動向、需要変化を生む主要因を多面的に検討している点が特徴です。
調査期間は2020年から2031年であり、消費額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別の予測も示されており、どの地域で需要が伸びるか、どの地域で競争が激化しやすいかを把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別でも同様に、数量と金額の両面から成長性を評価できるようになっています。
また、選定企業については企業情報や製品事例が整理され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の促進要因、制約要因、機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、事業計画や販路戦略の検討に活用しやすい内容です。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界のオイルインパルスドライバー市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向といった観点で整理しています。これにより、各社の競争力の源泉や市場内での位置付けを比較できるようになっています。
