「Third AI 生成AIソリューション」、業務Webアプリを同一画面に統合・組み込めるミニアプリ機能を追加 ～ユーザー主導の業務プラットフォーム構築で活用定着と業務改善の内製化を促進～
AIインテグレーションサービス「Third AI」を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下「JTP」）は、2026年3月10日、生成AIのビジネス活用を支援する「Third AI 生成AIソリューション」において提供しているAIプラットフォーム上に、ユーザーが日常業務で利用する各種Webアプリケーションを同一画面で操作可能にする「ミニアプリ機能」を追加したことをお知らせします。
本機能は、外部の業務Webアプリケーションを「Third AI 生成AIソリューション」上に埋め込み、同一プラットフォーム上で表示させることができる仕組みです。社内Web、SaaS、自社開発Webなど、日常業務で利用するアプリケーションのURLをユーザー自身が「Third AI 生成AIソリューション」に登録することで、汎用チャット機能と業務アプリケーションを同じ画面で利用できるようになり、日々の業務の流れの中で生成AIをより自然に活用できる環境を実現します。
Third AI 生成AIソリューション
https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343660/images/bodyimage1】
■背景
生成AIは多くの企業や組織で導入が進む一方、利用定着や日々の業務フローへの組み込みに課題を抱えているケースが少なくありません。その要因として、業務アプリケーションと生成AIツールを切り替える手間、必要な情報へたどり着くまでの画面遷移、操作性・視認性といったUI（ユーザーインターフェース）面での分断などが挙げられます。
このような課題に対し、この度追加したミニアプリ機能では、「Third AI 生成AIソリューション」のプラットフォーム上に業務アプリケーションを表示することで、汎用チャット機能と業務アプリケーションを1つの画面上で並行して操作できるようになります。ツール間の行き来や画面切り替えによる中断が減ることで、生成AIを「使いたい時にすぐ使える」状態に近づけ、現場での活用促進・定着が期待できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343660/images/bodyimage2】
また、ミニアプリの追加はユーザー自身が行えるため、現場のニーズに即した専用画面の追加・改善をスピーディに進められ、業務改善の内製化にも貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343660/images/bodyimage3】
■今後の展望について
JTPは「Third AI 生成AIソリューション」を通じて、お客様の業務現場での使いやすさと、企業利用に求められる統制・セキュリティの両立を重視した生成AI環境の提供に取り組んできました。「Third AI 生成AIソリューション」では、ミニアプリ機能の提供により、生成AIを“チャットで指示を出すツール”として単独で使うのではなく、既存の業務画面（社内Web／SaaS／自社開発Webなど）と同じ画面でシームレスに利用できる、より身近な業務プラットフォームとして位置づけることを目指しています。ユーザー企業は、自社の業務プロセスに合わせてミニアプリを追加・拡張しながら、定型業務の効率化や段階的な自動化を推進することが可能になり、生成AI導入初期から幅広い社員の利用を促進し、生産性向上を支援します。
今後も、技術トレンドやお客様のニーズを踏まえながら、業務に直結したミニアプリやAIエージェント機能の拡充を継続し、生成AI活用の選択肢を広げてまいります。
本機能は、外部の業務Webアプリケーションを「Third AI 生成AIソリューション」上に埋め込み、同一プラットフォーム上で表示させることができる仕組みです。社内Web、SaaS、自社開発Webなど、日常業務で利用するアプリケーションのURLをユーザー自身が「Third AI 生成AIソリューション」に登録することで、汎用チャット機能と業務アプリケーションを同じ画面で利用できるようになり、日々の業務の流れの中で生成AIをより自然に活用できる環境を実現します。
Third AI 生成AIソリューション
https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343660/images/bodyimage1】
■背景
生成AIは多くの企業や組織で導入が進む一方、利用定着や日々の業務フローへの組み込みに課題を抱えているケースが少なくありません。その要因として、業務アプリケーションと生成AIツールを切り替える手間、必要な情報へたどり着くまでの画面遷移、操作性・視認性といったUI（ユーザーインターフェース）面での分断などが挙げられます。
このような課題に対し、この度追加したミニアプリ機能では、「Third AI 生成AIソリューション」のプラットフォーム上に業務アプリケーションを表示することで、汎用チャット機能と業務アプリケーションを1つの画面上で並行して操作できるようになります。ツール間の行き来や画面切り替えによる中断が減ることで、生成AIを「使いたい時にすぐ使える」状態に近づけ、現場での活用促進・定着が期待できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343660/images/bodyimage2】
また、ミニアプリの追加はユーザー自身が行えるため、現場のニーズに即した専用画面の追加・改善をスピーディに進められ、業務改善の内製化にも貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343660/images/bodyimage3】
■今後の展望について
JTPは「Third AI 生成AIソリューション」を通じて、お客様の業務現場での使いやすさと、企業利用に求められる統制・セキュリティの両立を重視した生成AI環境の提供に取り組んできました。「Third AI 生成AIソリューション」では、ミニアプリ機能の提供により、生成AIを“チャットで指示を出すツール”として単独で使うのではなく、既存の業務画面（社内Web／SaaS／自社開発Webなど）と同じ画面でシームレスに利用できる、より身近な業務プラットフォームとして位置づけることを目指しています。ユーザー企業は、自社の業務プロセスに合わせてミニアプリを追加・拡張しながら、定型業務の効率化や段階的な自動化を推進することが可能になり、生成AI導入初期から幅広い社員の利用を促進し、生産性向上を支援します。
今後も、技術トレンドやお客様のニーズを踏まえながら、業務に直結したミニアプリやAIエージェント機能の拡充を継続し、生成AI活用の選択肢を広げてまいります。