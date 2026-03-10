がん支持療法薬市場の市場規模、シェアレポート、成長要因およびメーカー 2025～2035年
KD Market Insightsは、「がん支持療法薬市場の将来トレンドおよび機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるようになっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、そしてそれらの市場参入戦略（GTM：Go-To-Market戦略）の理解を行っています。
がん支持療法薬市場は、世界的ながん患者数の増加と、治療を受ける患者の生活の質向上に対する医療提供者の関心の高まりにより、大きな勢いで成長しています。支持療法薬は、化学療法、放射線療法、免疫療法などのがん治療に伴う副作用を管理するうえで重要な役割を果たします。これらの薬剤は、吐き気、痛み、貧血、感染症、疲労などの症状を軽減し、患者が複雑ながん治療をより効果的に継続できるようにします。腫瘍学（オンコロジー）治療が高度化するにつれて、支持療法薬の需要も世界の医療システム全体で増加しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/864
市場規模とシェア
世界のがん支持療法薬市場は、がんの有病率の増加と包括的ながんケアに対する認識の高まりにより、近年着実に拡大しています。がん支持療法薬市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3％で成長し、2035年末までに285億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は226億米ドルでした。
現在、北米は先進的な医療インフラ、高いがん診断率、大手製薬企業の強い存在により、世界市場で最大のシェアを占めています。ヨーロッパも、がんケアプログラムの拡大や患者転帰の改善を目的とした政府の取り組みに支えられ、大きなシェアを有しています。一方、アジア太平洋地域は、医療投資の増加、がん発症率の上昇、治療施設へのアクセス向上により、急速に成長している市場として注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343757/images/bodyimage1】
成長要因
がん支持療法薬市場の成長を促進する主な要因の一つは、世界的ながん発症率の上昇です。がん治療を受ける患者数が増加するにつれて、治療に伴う合併症を管理する薬剤の需要も拡大しています。支持療法薬は重度の副作用を防ぎ、患者が治療を中断することなく継続できるよう支援します。
もう一つの重要な要因は、がん治療技術の進歩です。標的療法、免疫療法、併用療法などの最新治療では、免疫反応、疲労、その他の副作用を管理するための支持療法薬が必要になる場合が多く、腫瘍治療計画における支持療法薬の役割が大きく拡大しています。
患者中心のがんケアへの重視の高まりも、市場成長に寄与しています。医療提供者は、病気の治療だけでなく、治療期間中の患者の全体的な健康状態や快適性の向上にも注目しています。支持療法薬は症状管理を効果的に行い、患者の生活の質を向上させます。
さらに、新興国における早期がん診断の認識向上や治療へのアクセス改善も、支持療法薬の需要拡大を促進しています。医療インフラの拡充と高度ながん治療サービスの普及により、市場成長はさらに加速すると予想されています。
市場セグメンテーション
がん支持療法薬市場は、薬剤タイプ、用途、流通チャネル、エンドユーザーに基づいて分類できます。
がん支持療法薬市場は、世界的ながん患者数の増加と、治療を受ける患者の生活の質向上に対する医療提供者の関心の高まりにより、大きな勢いで成長しています。支持療法薬は、化学療法、放射線療法、免疫療法などのがん治療に伴う副作用を管理するうえで重要な役割を果たします。これらの薬剤は、吐き気、痛み、貧血、感染症、疲労などの症状を軽減し、患者が複雑ながん治療をより効果的に継続できるようにします。腫瘍学（オンコロジー）治療が高度化するにつれて、支持療法薬の需要も世界の医療システム全体で増加しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/864
市場規模とシェア
世界のがん支持療法薬市場は、がんの有病率の増加と包括的ながんケアに対する認識の高まりにより、近年着実に拡大しています。がん支持療法薬市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3％で成長し、2035年末までに285億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は226億米ドルでした。
現在、北米は先進的な医療インフラ、高いがん診断率、大手製薬企業の強い存在により、世界市場で最大のシェアを占めています。ヨーロッパも、がんケアプログラムの拡大や患者転帰の改善を目的とした政府の取り組みに支えられ、大きなシェアを有しています。一方、アジア太平洋地域は、医療投資の増加、がん発症率の上昇、治療施設へのアクセス向上により、急速に成長している市場として注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343757/images/bodyimage1】
成長要因
がん支持療法薬市場の成長を促進する主な要因の一つは、世界的ながん発症率の上昇です。がん治療を受ける患者数が増加するにつれて、治療に伴う合併症を管理する薬剤の需要も拡大しています。支持療法薬は重度の副作用を防ぎ、患者が治療を中断することなく継続できるよう支援します。
もう一つの重要な要因は、がん治療技術の進歩です。標的療法、免疫療法、併用療法などの最新治療では、免疫反応、疲労、その他の副作用を管理するための支持療法薬が必要になる場合が多く、腫瘍治療計画における支持療法薬の役割が大きく拡大しています。
患者中心のがんケアへの重視の高まりも、市場成長に寄与しています。医療提供者は、病気の治療だけでなく、治療期間中の患者の全体的な健康状態や快適性の向上にも注目しています。支持療法薬は症状管理を効果的に行い、患者の生活の質を向上させます。
さらに、新興国における早期がん診断の認識向上や治療へのアクセス改善も、支持療法薬の需要拡大を促進しています。医療インフラの拡充と高度ながん治療サービスの普及により、市場成長はさらに加速すると予想されています。
市場セグメンテーション
がん支持療法薬市場は、薬剤タイプ、用途、流通チャネル、エンドユーザーに基づいて分類できます。