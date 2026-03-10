ナイセンクラウド、愛宕警察署の注意喚起情報を電光掲示板にて掲載開始 ― 浜松町・大門交差点の真ん中から、地域の安心・安全向上への取り組み ―
アイティオール株式会社（本社：東京都港区芝大門）は、地域の安全向上および防犯意識の啓発を目的として、愛宕警察署より提供を受けた注意喚起情報を、当社が設置・運営するショールーム「ナイセンクラウド TOKYO BIG GATE」の電光掲示板にて掲載開始いたしました。
本取り組みは、地域住民の皆さまへ迅速かつ視認性の高い形で安全情報を届けることを目的としており、特殊詐欺への注意喚起、交通安全啓発、不審者情報、災害時の注意事項など、公共性の高い情報を中心に掲示いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343752/images/bodyimage1】
本電光掲示板は、港区浜松町エリアの中心地である大門交差点に設置されており、地域住民および来訪者に対し、効果的かつ継続的な情報発信が可能な環境にあります。
当社は、企業活動を通じた社会的責任（CSR）の一環として地域社会との連携を重視しており、今回の取り組みは、情報発信インフラを活用した社会貢献施策の一つです。
今後も関係機関との連携を強化し、地域社会の安全向上に資する活動を継続してまいります。
■ナイセンクラウド・サービス概要
上場企業から個人事業主様まで、導入企業7000社
"高価なビジネスフォン、コードレス電話はもういらない！"
ナイセンクラウドは「内線」を「クラウド化」して、どこでもオフィスにすることを実現。
会社の固定電話番号をどこでも、発信・着信・内線化することができます。
【ナイセンクラウドの特徴・機能】
・使える電話番号は050の他、お手持ちの全国局番011～099、携帯電話番号090/080/070、フリーダイヤル0120/0800等に幅広く対応
・拠点間内線通話無料のクラウドPBX
・PC・スマホ・IP電話機等で発着信
・電話着信時に複数端末の一斉呼び出し
・複数電話番号の所有（着信時は発信者番号と着信者番号が両方表示）
・外線通話料：3分8円～。分課金、秒課金にも対応
・豊富な標準機能（電話番号・時間別の着信ルール設定、留守番電話、鳴りわけ、自動応答、転送、着信拒否、ウェブ電話帳、着信時ポップアップ通知等）
・豊富なオプション（全通話録音、IVR、通話モニタリング・ウィスパリング、電話会議 等）
・初期費用10,000円～、月額2,000円～
・ISMS/ISO27001、プライバシーマーク両取得
・浜松町・大門交差点のド真ん中に常設ショールームあり
サービス詳細はこちら⇒ https://naisen.jp
■会社概要
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◆アイティオール株式会社
【東京本社】 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-7 幸伸ビル3階（1階ショールーム）
TEL: 03-4455-7448 FAX: 03-5777-2022
【代 表 者】 代表取締役 鹿島 雄介
【設立年月】 2007年4月11日
【資 本 金】 2700万円
【Ｕ Ｒ Ｌ】 https://www.itall.co.jp
配信元企業：アイティオール株式会社
本取り組みは、地域住民の皆さまへ迅速かつ視認性の高い形で安全情報を届けることを目的としており、特殊詐欺への注意喚起、交通安全啓発、不審者情報、災害時の注意事項など、公共性の高い情報を中心に掲示いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343752/images/bodyimage1】
本電光掲示板は、港区浜松町エリアの中心地である大門交差点に設置されており、地域住民および来訪者に対し、効果的かつ継続的な情報発信が可能な環境にあります。
当社は、企業活動を通じた社会的責任（CSR）の一環として地域社会との連携を重視しており、今回の取り組みは、情報発信インフラを活用した社会貢献施策の一つです。
今後も関係機関との連携を強化し、地域社会の安全向上に資する活動を継続してまいります。
■ナイセンクラウド・サービス概要
上場企業から個人事業主様まで、導入企業7000社
"高価なビジネスフォン、コードレス電話はもういらない！"
ナイセンクラウドは「内線」を「クラウド化」して、どこでもオフィスにすることを実現。
会社の固定電話番号をどこでも、発信・着信・内線化することができます。
【ナイセンクラウドの特徴・機能】
・使える電話番号は050の他、お手持ちの全国局番011～099、携帯電話番号090/080/070、フリーダイヤル0120/0800等に幅広く対応
・拠点間内線通話無料のクラウドPBX
・PC・スマホ・IP電話機等で発着信
・電話着信時に複数端末の一斉呼び出し
・複数電話番号の所有（着信時は発信者番号と着信者番号が両方表示）
・外線通話料：3分8円～。分課金、秒課金にも対応
・豊富な標準機能（電話番号・時間別の着信ルール設定、留守番電話、鳴りわけ、自動応答、転送、着信拒否、ウェブ電話帳、着信時ポップアップ通知等）
・豊富なオプション（全通話録音、IVR、通話モニタリング・ウィスパリング、電話会議 等）
・初期費用10,000円～、月額2,000円～
・ISMS/ISO27001、プライバシーマーク両取得
・浜松町・大門交差点のド真ん中に常設ショールームあり
サービス詳細はこちら⇒ https://naisen.jp
■会社概要
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◆アイティオール株式会社
【東京本社】 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-7 幸伸ビル3階（1階ショールーム）
TEL: 03-4455-7448 FAX: 03-5777-2022
【代 表 者】 代表取締役 鹿島 雄介
【設立年月】 2007年4月11日
【資 本 金】 2700万円
【Ｕ Ｒ Ｌ】 https://www.itall.co.jp
配信元企業：アイティオール株式会社
プレスリリース詳細へ