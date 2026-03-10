ＪＡ三井エナジーソリューションズ株式会社プレスリリースのお知らせ

2026年3月10日

ＪＡ三井リース株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：新分 敬人）の再生可能エネルギー分野における戦略事業子会社ＪＡ三井エナジーソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿久津 真吾）は、このたび以下のプレスリリースを公開しましたので、お知らせいたします。

「グリーンライト・再エネインフラ投資法人」の上場のお知らせ

「グリーンライト・再エネインフラ投資法人」の上場のお知らせ

詳細は、添付のＪＡ三井エナジーソリューションズ株式会社のプレスリリースをご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

ＪＡ三井リース株式会社 経営管理部 コーポレートコミュニケーション室

電話：03-6775-3002 MAIL：JAMLDG1114@jamitsuilease.co.jp

「グリーンライト・再エネインフラ投資法人」の上場のお知らせ

2026 年 3 月 10 日

ブルースカイソーラー株式会社

大阪ガス株式会社

ＪＡ三井エナジーソリューションズ株式会社

ブルースカイソーラー株式会社（代表取締役社長：藤宮 康洋、以下「ブルースカイソーラー」）、大阪ガス株式会社（代表取締役社長：藤原 正隆、以下「大阪ガス」）、ＪＡ三井エナジーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：阿久津 真吾、以下「ＪＭＥＳ」）の3社が共同で出資するブルースカイ・インベストメント株式会社（以下「BSI」）が資産の運用を受託する「グリーンライト・再エネインフラ投資法人」（以下「本投資法人」）は、本日、株式会社東京証券取引所インフラファンド市場に上場しましたので、お知らせいたします。

近年、再生可能エネルギー（以下「再エネ」）の導入拡大に伴い太陽光発電所の新規開発適地が減少する中、既存の太陽光発電所の長期安定的な事業継続が重要視されています。

3社はBSIの株主の立場から、ブルースカイソーラーが有する太陽光発電所の開発・保守・リパワリングの知見、大阪ガスが有する発電した電気の販売等に関する知見、ＪＭＥＳが有する資金調達等の知見を活かしてBSIによる資産運用を支援することで、分散する稼働済み太陽光発電所の本投資法人への集約および適正管理を進め、再エネの主力電源化と長期安定的な運用に貢献してまいります。

詳細については、本投資法人が本日開示した以下の資料をご参照ください。

「グリーンライト・再エネインフラ投資法人」の上場のお知らせ

https://www.greenlight-infra.com/file/news-92561bfeb225beb5e065b62030436a6a0290c3e7.pdf

※ご注意：本報道発表文は、本投資法人の投資口の上場に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

＜会社概要：BSI＞

■報道関係の方のお問い合わせ先：

ＪＡ三井エナジーソリューションズ株式会社 ：電話03(6775)3020