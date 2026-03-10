株式会社コンテンツセブン（本社：東京都中央区 代表取締役：成七龍）は、世界中で大きな話題を呼んでいるアニメーション映画『K-POP ガールズ！デーモン・ハンターズ』のNETFLIX公式グッズのオンライン先行販売を開始します。日本のPOPUPでは未入荷だった商品も含まれておりますので、ぜひショップをのぞいてみてください。先行販売はコンテンツセブンが運営するキャラクターショップである【YEPTOWN】にて実施します。YEPTOWN:https://www.yeptown.net/YEPTOWN楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/osul/

「K-POPガールズ！デーモンハンターズ」について

『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』は、表舞台では大人気のK-POPガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとしての顔を持つ少女たちの活躍を描いたアクションファンタジー作品です。キャッチーな楽曲と本格的なダンスパフォーマンス、そして大迫力の戦闘シーンが見事に融合したコンテンツが世界中の共感を呼び、NETFLIX史上最も観られた作品となりました。アニー賞（10部門）やゴールデングローブ賞（アニメ映画賞）に輝いただけではなく、主題歌である「Golden」はゴールデングローブ賞（主題歌賞）とK-POP史上初のグラミー賞も受賞し、世界中が熱狂しています。続編の制作も決定し、公開が待ち望まれています。YEPTOWNでは日本や韓国など世界中でおこなわれている「K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ」のPOPUPで販売されているNETFLIX公式グッズを多数販売します。

「YEPTOWN」について

YEPTOWNは株式会社コンテンツセブンが運営する韓国キャラクターショップです。SNSフォロワー140万人の韓国の人気キャラクター「カムンとアント」や韓国でMZ世代を中心に人気沸騰中の「ワニ課長」などのキャラクターグッズを多数取り扱っております。今後はオンラインでの展開だけではなく、POPUPなどのオフラインでの展開も予定しています。YEPTOWN公式サイト：https://www.yeptown.net/YEPTOWN楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/osul/YEPTOWN Instagram：https://www.instagram.com/yeptown_jp