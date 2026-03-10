～綱引き・パレード・グルメストリートなど、コンテンツ盛りだくさん～みなとみらい21 さくらフェスタ2026
みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は、2026年3月21日(土)～3月29日(日)の期間、“さくら通り”を中心とした周辺施設にて「みなとみらい21 さくらフェスタ2026」を開催します。
今回で第15回目の開催となり、横浜市西区・みなとみらい21地区・さくら通り周辺の春の風物詩として、エリアのさらなる活性化と魅力アップ、脱炭素への推進や新たな体験の提供、そして近隣企業の就業者や、西区在住民・来街者の皆様まで、多くの人々の交流の場として展開します。
本イベントの中心会場となる“さくら通り”はJR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へと続く、約500mに渡る約100本の桜並木で、淡紅色と白色の美しいソメイヨシノが毎年花を咲かせる、みなとみらい21地区における桜名所のひとつです。
期間中、周辺施設にてライトアップや関連イベントを開催する他、3月28日(土)には“さくら通り”を歩行者天国とし、パレードをはじめ、グルメストリート、はたらく自動車展示、綱引き選手権等を実施します。
過去の様子
【「みなとみらい21 さくらフェスタ2026」全体概要】
■開催日程 ：2026年3月21日(土)～3月29日(日) 計9日間
※さくら通りの歩行者天国は3月28日(土)
■会場 ：さくら通り※その他周辺施設でもイベント開催予定
■内容 ：3月28日(土)は、さくら通りを歩行者天国とし、
パレードやグルメストリート、はたらく自動車展示などの
イベントを開催します。
その他、綱引き選手権や周辺施設での関連イベントも開催予定です。
■主催 ：みなとみらい21 さくらフェスタ2026実行委員会
(一般社団法人横浜みなとみらい21、西区役所、三菱地所株式会社、株式会社東急モールズデベロップメント、MMタワーズ自治会、ヒューリックみなとみらいコレットマーレ、三井住友信託銀行株式会社(業務代行：住商ビルマネージメント株式会社) 、泉陽興業株式会社 、千代田化工建設株式会社、日揮ホールディングス株式会社、公益財団法人帆船日本丸記念財団、三菱地所プロパティマネジメント株式会社(ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい)、みなとみらいマンション連合会、横浜エフエム放送株式会社、株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル、株式会社横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)、横浜市都市整備局、株式会社JR横浜湘南シティクリエイト、 株式会社横浜ベイホテル東急)
【みなとみらい21さくらフェスタ2026 3月21日(土)～3月29日(日) 実施内容】
■さくらパスポート / 3月21日(土)～3月29日(日)
エリア内、10以上の施設で展開するお得なサービス。
さくらフェスタのパンフレットや、特設ウェブサイト上の画像をスマホ等で提示すると、各店舗でさまざまなサービスが受けられます。みなとみらいの春を楽しめます！
みなとみらい21さくらフェスタ2026 特設ページ
https://minatomirai21.com/campaign/79145
■さくらライトアップ / 3月21日(土)～3月29日(日)
よこはまコスモワールド大観覧車「コスモクロック21」、横浜ベイホテル東急、コレットマーレ、横浜ランドマークタワーがさくらフェスタ期間中、さくらカラーにライトアップされます。
※施設によってライトアップの期間を変更する場合がございます。
さくらライトアップ
【みなとみらい21さくらフェスタ2026 3月28日(土) 実施内容】
■さくらパレード / 11:00～11:30
「みなとみらい21 さくらフェスタ2026」のメインイベントとして、横浜やみなとみらいに関わりのある皆さまによる賑やかなパレードが、さくら通りを行進します。
■さくらステージ / 11:30～17:00 ◎グランモール公園 円形広場
「子どもやファミリー層が楽しめる広場」をテーマに、賑やかなパフォーマンスを実施します。春のみなとみらい散策、ショッピングの合間にお楽しみください。
■さくら綱引き選手権 / 12:00～16:00
みなとみらい地区の企業・住民等からなるチームがエントリーし、みなとみらい21エリアの綱引き王者の座を賭け、熱戦を繰り広げます。
■グルメストリート / 12:00～17:00 ※準備ができ次第、販売開始いたします。
桜を愛でながら美味しいグルメを堪能できるグルメストリート。多種多様なメニューを販売するキッチンカーがさくら通りに並びます。“桜”をイメージしたこだわりのメニューや春限定スイーツも楽しめます。
■はたらく自動車展示会 / 12:00～17:00
普段は間近では見ることができない子どもたちに大人気の「消防車」や、今年は、花に彩られた「GREEN×EXPO2027」オリジナルラッピングの自動車が登場します。
■「GREEN×EXPO2027」特設ブース / 12:00～17:00
花をテーマとした華やかなフォトエリアが登場。撮影した写真はその場でプレゼント！
さくらフェスタの思い出を、特別な一枚としてお持ち帰りいただけます。
※天候等により中止となる企画が出る場合がございます。
最新情報は特設ページでご確認ください。
https://minatomirai21.com/campaign/79145
みなとみらい21さくらフェスタ実施内容
【脱炭素先行地域としての取り組み】
「みなとみらい21さくらフェスタ2026」では脱炭素先行地域で開催されるイベントとして、下記の企業協力によりイベントで使用する電源に、電気自動車、車載バッテリーとして利用が可能な着脱式の小型電池を活用し電力供給を行っております。
脱炭素先行地域の取組
【協力企業】
ウエインズトヨタ神奈川株式会社・日産自動車株式会社・日産神奈川販売株式会社・株式会社LEALIAN
ウエインズトヨタ神奈川株式会社
日産自動車株式会社・日産神奈川販売株式会社
株式会社LEALIAN
ガーデンネックレス横浜2026
MINATO MIRAI STREET MUSIC