NTTPCコミュニケーションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：工藤 潤一、以下：NTTPC)は、コンパクトなパーソナルAIコンピューター「NVIDIA DGX Spark」の期間限定特別価格キャンペーンを実施します。ご入金から約1週間で納品いたします。

「NVIDIA DGX Spark」を活用することで、セキュリティポリシーによりクラウドLLMが利用できない企業でも、外部ネットワークから遮断されたローカル環境で生成AIアプリケーションをご利用可能です。

キャンペーン期間は2026年3月31日までとなりますので、是非この機会にご検討ください。









1. キャンペーン概要

■ 対象製品

NVIDIA DGX Spark

NVIDIA DGX Spark 製品写真





■ 価格

通常価格690,000円(税別)のところ660,000円(税別)で提供します。





■ 期間

2026年3月31日(火)まで

※上記期間中にNTTPCへご注文された方が対象となります。

※上記期間内であっても、所定の台数に達した場合は本キャンペーンを早期に終了する場合がございます。





■ 納期目安

ご入金確認後、約1週間となります。









2. 「NVIDIA DGX Spark」 ＋ 生成AI実行環境をAIアプライアンスとして提供

NTTPCでは、「NVIDIA DGX Spark」に生成AIアプリケーション実行環境を付加し、“届いたその日からすぐに使える” AIアプライアンスとして提供いたします。

なお、本AIアプライアンスは個別お見積もりとなりますので、下記までお問い合わせください。

GPUサーバー問い合わせフォーム： https://dm.nttpc.co.jp/form/inq_gpu.html









3. 注文方法

キャンペーンでのご注文は下記よりお願いいたします

「NVIDIA DGX Spark」オンライン注文受付フォーム： https://dm.nttpc.co.jp/form/inq_dgx-spark.html





キャンペーン詳細や製品仕様は下記Webサイトをご覧ください

「NVIDIA DGX Spark」： https://www.nttpc.co.jp/gpu/lineup/project_digits.html









4. お問い合わせ

その他お問い合わせは下記よりお願いいたします

GPUサーバー問い合わせフォーム： https://dm.nttpc.co.jp/form/inq_gpu.html









■ NTTPCコミュニケーションズ株式会社について

NTTPCはNTTドコモビジネスグループにおける国内中堅・中小企業向けICTサービスのエキスパートとして、シンプルで導入しやすい各種サービスを提供しています。

GPU基盤構築をはじめとするAI関連事業、ネットワーク事業・クラウド/データセンター事業に積極的に取り組んでおり、2025年にはNVIDIAパートナーに贈られる国内最高のアワード『Best NPN of the Year』を受賞しました。









※「NVIDIA」「NVIDIA DGX Spark」は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。