tance株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中井 和寛)は、店舗向けプラットフォーム「tance mall」にて、対象サービスの新規申込と3か月継続利用で月額利用料3か月分をキャッシュバックするキャンペーンを、2026年3月6日(金)から5月29日(金)まで実施します。





キャッシュバックキャンペーン





【キャンペーン実施の背景】

近年、店舗の現場では「人手不足」や「物流・人件費の高騰」といった課題が深刻化しています。こうした状況下で、業務効率化や省人化につながるサービスへのニーズはこれまで以上に高まっています。しかし、「何から始めればいいのか分からない」「コストが心配」といった理由で、導入に踏み切れない店舗も少なくありません。





tance株式会社は、本キャンペーンにおいて業務効率化やDX化に繋がる4つのサービスを対象として3か月分の月額利用料をキャッシュバックすることで、サービス導入のきっかけとなり、店舗運営の課題解決との一助となることを目指しています。









【キャンペーン概要】

実施期間 ： 2026年3月6日(金)～5月29日(金)

対象サービス ：





対象サービス





適用条件 ： (1)キャンペーンにエントリーしていること

(2)対象サービスを、申込月を含め3か月継続利用していること

キャッシュバック内容： 月額利用料3か月分を店舗へ還元

詳細・申込方法 ： https://mall.tance.co.jp/cashback-campaign-lp/









■「tance mall」について

「tance mall」は、店舗運営に役立つサービスを、決済端末から汎用タブレットにいたるまで利用シーンに応じたデバイスで使えるサービスプラットフォームです。店舗事業者は、「tance mall」上にあるサービスの中から必要なサービスを選択・申し込みをし、使いたい端末で利用できる仕組みで、集客力向上や業務効率化、DXの推進など、店舗の抱える様々な課題を解決します。





tance mallについて





■会社概要

代表者 ： 代表取締役社長 中井 和寛

本社所在地： 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー

事業内容 ： 店舗向けサービスを決済端末やタブレットへ配信する

サービスプラットフォーム構築・運営

店舗向け業務効率化支援、

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進支援

プラットフォームに参加するサービス事業者への開発支援、営業支援

設立 ： 2020年11月

資本金 ： 4.5億円

URL ： https://www.tance.co.jp/