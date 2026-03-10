tance株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中井 和寛)は、店舗向けプラットフォーム「tance mall」にて、対象サービスの新規申込と3か月継続利用で月額利用料3か月分をキャッシュバックするキャンペーンを、2026年3月6日(金)から5月29日(金)まで実施します。


キャッシュバックキャンペーン


【キャンペーン実施の背景】

近年、店舗の現場では「人手不足」や「物流・人件費の高騰」といった課題が深刻化しています。こうした状況下で、業務効率化や省人化につながるサービスへのニーズはこれまで以上に高まっています。しかし、「何から始めればいいのか分からない」「コストが心配」といった理由で、導入に踏み切れない店舗も少なくありません。


tance株式会社は、本キャンペーンにおいて業務効率化やDX化に繋がる4つのサービスを対象として3か月分の月額利用料をキャッシュバックすることで、サービス導入のきっかけとなり、店舗運営の課題解決との一助となることを目指しています。



【キャンペーン概要】

実施期間　　　　　　： 2026年3月6日(金)～5月29日(金)

対象サービス　　　　：


対象サービス


適用条件　　　　　　： (1)キャンペーンにエントリーしていること

　　　　　　　　　　　 (2)対象サービスを、申込月を含め3か月継続利用していること

キャッシュバック内容： 月額利用料3か月分を店舗へ還元

詳細・申込方法　　　： https://mall.tance.co.jp/cashback-campaign-lp/



■「tance mall」について

「tance mall」は、店舗運営に役立つサービスを、決済端末から汎用タブレットにいたるまで利用シーンに応じたデバイスで使えるサービスプラットフォームです。店舗事業者は、「tance mall」上にあるサービスの中から必要なサービスを選択・申し込みをし、使いたい端末で利用できる仕組みで、集客力向上や業務効率化、DXの推進など、店舗の抱える様々な課題を解決します。


tance mallについて


■会社概要

代表者　　： 代表取締役社長　中井 和寛

本社所在地： 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー

事業内容　： 店舗向けサービスを決済端末やタブレットへ配信する

　　　　　　 サービスプラットフォーム構築・運営

　　　　　　 店舗向け業務効率化支援、

　　　　　　 DX(デジタルトランスフォーメーション)推進支援

　　　　　　 プラットフォームに参加するサービス事業者への開発支援、営業支援

設立　　　： 2020年11月

資本金　　： 4.5億円

URL　　　 ： https://www.tance.co.jp/