店舗運営の業務効率化・DX化を後押し！tance mallで「月額利用料3か月分キャッシュバック」キャンペーンを実施
tance株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中井 和寛)は、店舗向けプラットフォーム「tance mall」にて、対象サービスの新規申込と3か月継続利用で月額利用料3か月分をキャッシュバックするキャンペーンを、2026年3月6日(金)から5月29日(金)まで実施します。
キャッシュバックキャンペーン
【キャンペーン実施の背景】
近年、店舗の現場では「人手不足」や「物流・人件費の高騰」といった課題が深刻化しています。こうした状況下で、業務効率化や省人化につながるサービスへのニーズはこれまで以上に高まっています。しかし、「何から始めればいいのか分からない」「コストが心配」といった理由で、導入に踏み切れない店舗も少なくありません。
tance株式会社は、本キャンペーンにおいて業務効率化やDX化に繋がる4つのサービスを対象として3か月分の月額利用料をキャッシュバックすることで、サービス導入のきっかけとなり、店舗運営の課題解決との一助となることを目指しています。
【キャンペーン概要】
実施期間 ： 2026年3月6日(金)～5月29日(金)
対象サービス ：
対象サービス
適用条件 ： (1)キャンペーンにエントリーしていること
(2)対象サービスを、申込月を含め3か月継続利用していること
キャッシュバック内容： 月額利用料3か月分を店舗へ還元
詳細・申込方法 ： https://mall.tance.co.jp/cashback-campaign-lp/
■「tance mall」について
「tance mall」は、店舗運営に役立つサービスを、決済端末から汎用タブレットにいたるまで利用シーンに応じたデバイスで使えるサービスプラットフォームです。店舗事業者は、「tance mall」上にあるサービスの中から必要なサービスを選択・申し込みをし、使いたい端末で利用できる仕組みで、集客力向上や業務効率化、DXの推進など、店舗の抱える様々な課題を解決します。
tance mallについて
■会社概要
代表者 ： 代表取締役社長 中井 和寛
本社所在地： 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー
事業内容 ： 店舗向けサービスを決済端末やタブレットへ配信する
サービスプラットフォーム構築・運営
店舗向け業務効率化支援、
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進支援
プラットフォームに参加するサービス事業者への開発支援、営業支援
設立 ： 2020年11月
資本金 ： 4.5億円
URL ： https://www.tance.co.jp/