岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、3月31日(火)まで春のキャンペーンを開催中です。キャンペーンでは、この季節にぴったりの期間限定商品も販売しています。





春のキャンペーンイメージ画像





■2026年の新作！ご縁をむすぶ角煮まんじゅう

春といえば、出会いや門出の時期。「頑張ってね」や「これまでありがとう」の気持ちが溢れる季節でもあります。そんな時、新商品「えんむすび印角煮まんじゅう」なら、伝えたい想いを特別印と共に贈ることができます。





えんむすび印角煮まんじゅう





柔らかい白色の生地にプリントされているのは、「梅結び」。水引でよく使われる結び方で、一度結ぶと簡単にはほどけないことから、「固い絆」「運命向上」を表します。大切な人への贈り物にはもちろん、自分の将来の願掛けとしてもご利用いただけます。





〈商品詳細〉

商品名 ： えんむすび印角煮まんじゅう

商品内容： えんむすび印角煮まんじゅう3個入り袋・5個入り袋

価格 ： 3個入り袋…1,680円

5個入り袋…2,800円

※送料・クール代別

※岩崎本舗直営店では単品販売も承っております。









■春の食卓を彩る期間限定商品

定番の角煮まんじゅう以外にも、様々な味を楽しみたい方には「春らんまんセット」がおすすめ。「長崎角煮まんじゅう」の他、「大とろ角煮まんじゅう」「チーズ角煮まんじゅう」、さらには、サイドメニューの一番人気商品「長崎角煮まぶし」がセットになっています。





春らんまんセット

チーズ角煮まんじゅう





セットの「チーズ角煮まんじゅう」は女性を中心に人気の商品です。角煮まんじゅうに加えた「ゴーダチーズ入りチーズソース」が甘辛い角煮とベストマッチ。春の温かなお昼時に食べたくなるまろやかさな味わいです。





〈商品詳細〉

商品名 ： 春らんまんセット※発送限定商品※

商品内容： 長崎角煮まんじゅう×5個・大とろ角煮まんじゅう×5個

チーズ角煮まんじゅう×5個・長崎角煮まぶし×3袋

＋長崎角煮まぶし(プレゼント)×1袋

価格 ： 10,780円(税込)

※送料・クール代0円





商品名 ： チーズ角煮まんじゅう

商品内容： チーズ角煮まんじゅう×3個入り袋・5個入り袋

価格 ： 3個入り袋…1,980円(税込)

5個入り袋…3,300円(税込)

※送料・クール代別

※岩崎本舗直営店では単品販売も承っております。









■あの長崎名物とのコラボ商品も！

岩崎本舗の「長崎角煮まんじゅう」に、杉谷本舗の「五三焼カステラ」と「長崎街道カステラ蜂蜜風味」を加えた『角煮まんじゅうとカステラのセット』も数量限定で販売中です。





角煮まんじゅうとカステラのセット





ふんわり優しい甘さのカステラと、出汁の旨味が染みわたる角煮まんじゅう。甘味と旨味、の長崎を代表する二つの味わいを一度にお楽しみいただけます。





遠方にお住まいの方へ長崎の味を届ける贈り物としてもおすすめです。





〈商品詳細〉

商品名 ： 角煮まんじゅうとカステラのセット

商品内容： 長崎角煮まんじゅう×6個

五三焼カステラ0.3号×1本・長崎街道カステラ蜂蜜0.3号×1本

価格 ： 6,300円(税込)

※送料・クール代込









■春の送料キャンペーン開催中！

春のキャンペーン期間中。よりお得な送料でお送りができます。





春の送料キャンペーン





1か所4,000円以上のご注文で送料・クール代「半額」

1か所7,000円以上のご注文で送料・クール代「半額」＋長崎角煮まぶし1袋プレゼント

1か所10,000円以上のご注文で送料・クール代0円(岩崎本舗負担)＋長崎角煮まぶし1袋プレゼント





※価格は税込です。一部店舗で内容が異なる場合がございます。









◆長崎角煮まんじゅうとは

＜第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞＞

＜2019年1月「ながさき手みやげ大賞」 受賞＞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。岩崎本舗専用の醤油や小麦粉を使いできる限り人の手で作り上げ、うまみ調味料(アミノ酸等)を使用せずに独自の味を追求しております。





岩崎本舗URL： https://0806.jp/













【会社概要】

社名 ： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者 ： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業 ： 1965年(昭和40年)4月

資本金 ： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/