東武百貨店 池袋本店では3月17日(火)から24日(火)までの8日間、「北陸・信越展」を開催します。富山県、石川県、福井県、新潟県、長野県の5県のグルメと工芸品が89店舗集結。注目は、冬の間しか水揚げされない希少な「せいこかに」を使用した海鮮弁当や信州牛を存分に味わえるボリューム満点な肉弁当など実演・イートインの東武限定品です。そのほか、県産食材にこだわった初出店グルメなどバラエティ豊かに展開。工芸品では金箔を使用したジュエリーなどをご紹介します。









◆実演・イートイン 5県のできたて東武限定品に注目！

【一乃松】[福井・東武限定品・実演]

せいこかに漁火寿し 大

4,158円(1折)

冬の間しか水揚げされない希少な「せいこかに」のかに味噌・内子・外子まで丸ごと楽しめるひと品。

【一乃松】





【肉のコイズミ】[長野・東武限定品・実演]

信州牛三点盛り御膳

2,700円(1折)

〈各日販売予定50点〉

信州牛のステーキ、ローストビーフ、焼肉を一度に味わえる、ボリューム満点肉弁当。

【肉のコイズミ】





【加賀西善】[石川・東武限定品・実演]

のどぐろと日本海エビ三種食べ比べ

3,780円(1折)

〈各日販売予定30点〉

炙りのどぐろに、プリッとした身と濃厚な甘みのガスエビ・白エビ・甘エビなどが楽しめる豪華海鮮弁当。

【加賀西善】





【白えび亭】[富山・東武限定品・イートイン]

(1)富山スペシャル天丼

イートイン 1,870円(1人前)〈各日数量限定〉

(2)白えび刺身丼

イートイン 3,300円(1人前)〈各日販売予定30点〉

富山湾で獲れた白えび・鰤・ほたるいかを一度に味わえるどんぶり、白えびの刺身をたっぷり味わえるどんぶり、2種の東武限定品が登場。

【白えび亭】1





【にぎりめし てっぺん】[新潟・東武限定品((1)のみ)・実演]

(1)越後牛しぐれ 東武限定 480円(1個)

(2)自家製焼さば 370円(1個)

(3)おぼろ昆布 350円(1個)

(4)たらこ 350円(1個)

ふっくらと炊き上げた魚沼産コシヒカリとこだわり具材の相性抜群！

ブランド牛「越後牛」のしぐれ煮を使用した東武限定品が登場。

【にぎりめし てっぺん】1





◆県外初出店のベーカリーなど県産食材にこだわった初出店グルメ

【ベーカリー＆カフェ メープルハウス】[石川・初出店・東武限定品・実演]

(1)ベリーレアチーズデニッシュ 594円(1個)

(2)ストロベリーカスタードパイ 702円(1個)

(3)苺クローネ 324円(1個)

(4)塩キャラメルクローネ 324円(1個)

〈各品各日数量限定〉

人気洋菓子店のベーカリーが県外初出店。地元能登の食材を使用したスイーツパンなどをご紹介。

【ベーカリー＆カフェ メープルハウス】1





【信州そば処 榑木野】[長野・初出店・東武限定品・イートイン]

大海老天ざるそば

イートイン 2,400円(1人前)

〈各日販売予定50点〉

信州産舞茸の天ぷらを味わえる、東武限定の天ざるそば。

【信州そば処 榑木野】





【信州はしばみの里ふるフル】[長野・初出店・実演・イートイン((2)のみ)]

(1)ヘーゼルナッツシュークリーム

300円(1本)

(2)ヘーゼルナッツソフトクリーム

イートイン 750円(1個)

長野県産ヘーゼルナッツを使用。

香ばしい香りとコクが魅力。

【信州はしばみの里ふるフル】「ヘーゼルナッツシュークリーム」

【信州はしばみの里ふるフル】「ヘーゼルナッツソフトクリーム」





◆定番のご当地グルメ

【小川の庄 おやき村】[長野・実演]

縄文おやき

(1)かぼちゃ (2)野沢菜

(3)しめじ野菜 (4)越冬じゃがいも

各270円(1個)

【小川の庄 おやき村】1





【きんつば中田屋】[石川]

きんつばさくら 918円(3個入)

【きんつば中田屋】





【丸龍庵】[富山・実演]

ます一重桶 2,501円(1折／420g)

【丸龍庵】





◆金箔ジュエリーなど工芸品も展開

会場では工芸品22店舗が出店。

なかでも注目は、金沢の伝統工芸品「金沢箔」を使用した金箔ジュエリーです。近年の金価格高騰により、金製品に引けを取らない輝きながら、手が届きやすいと関心が高まっています。





【金箔ジュエリーGold-Knot】[石川]

縁付金箔ペンダント「リズムダブル」

(トップ：縦5×幅2.5×チェーン75cm〈調節可〉)

49,500円〈販売予定3点〉

手すき和紙に金を挟んで薄く打ち延ばす江戸時代から続く伝統製法による金箔を使用。手しごとが生む深い光沢と耐久性が特徴。

【金箔ジュエリーGold-Knot】









※3月10日(火)時点の内容です。

※売切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。

※富山県・石川県・福井県・新潟県・長野県以外の素材を使用している場合がございます。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。









〈「北陸・信越展」概要〉

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約380坪)

期間 ：2026年3月17日(火)～24日(火)

営業時間：午前10時～午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 ：89店舗(食品67店舗、工芸22店舗)

※初出店7店舗(食品5店舗、工芸2店舗)