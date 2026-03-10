「JINS 1DAY シリコーンハイドロゲル」3月17日（火）発売　裸眼時の98％酸素を届ける※「裸眼のように気持ちいい」コンタクトレンズ

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズ（以下JINS）はJINSオリジナルコンタクトレンズ「JINS 1DAY」から高機能素材のシリコーンハイドロゲルを採用したコンタクトレンズ「JINS 1DAY シリコーンハイドロゲル」を2026年3月17日（火）よりJINSオンラインショップ、一部のJINS店舗ならびに眼科にて発売いたします。また、本日よりお客さまの最適なコンタクトレンズ選びをサポートするプラットフォームとして、コンタクトレンズ公式サイト（www.jins.com/jp/contactlens(https://www.jins.com/jp/contactlens)）をオープンいたします。

眼の健康を追求し、コンタクトレンズのラインアップをさらに拡充

JINSは2018年のコンタクトレンズ事業参入以来、高品質な製品を適正価格で提供し、多くのお客さまから支持をいただいてきました。この度、従来の「JINS 1DAY」「JINS 1DAY COLOR」に加え、瞳の健康と快適な日常を両立する「JINS 1DAY シリコーンハイドロゲル」を発売します。本製品は、圧倒的な酸素透過性を誇る次世代素材を採用。デジタルデバイスの長時間利用など、目の負担の大きい現代のライフスタイルに寄り添い、健やかな装用感を実現しました。JINSは本製品の投入によりコンタクトレンズ事業をさらに強化するとともに、眼科受診の推奨や適切な装用の啓発活動にも注力。メガネとコンタクトの両側面から、お客さまの「見る」を豊かにするブランドを目指します。

裸眼のような開放感をもたらす「シリコーンハイドロゲル」と独自設計

「JINS 1DAY シリコーンハイドロゲル」に採用したシリコーンハイドロゲル素材は、高い酸素透過性を有しています。これにより裸眼時の98％の酸素を瞳に届け※、長時間装用による負担を大幅に軽減。圧倒的な開放感を実現しました。レンズ設計には、縁をなめらかに仕上げた「シルクエッジ・デザイン」を採用し、瞳との摩擦を抑制。まばたきのたびに涙液が瞳全体に行き渡ることで、常に安定した視界を維持します。さらに、レンズ表面に潤いのベールを施す「MPCポリマーコーティング」により、乾燥や汚れの付着を防止。つけた瞬間の心地よさが持続します。※-3.00Dの場合

シルクエッジ・デザインイメージ図MPCポリマーコーティングイメージ図

生活スタイルで選べる、「JINS 1DAY」の商品ラインアップ

新商品の登場により「JINS 1DAY」シリーズのラインアップがさらに充実。今まで以上にお客さま一人一人のニーズに応える、最適なレンズ選びをサポートします。

・JINS 1DAY シリコーンハイドロゲル（新商品）：

長時間装用する方や乾燥感が気になる方に最適な高酸素透過性の最新モデル。

・JINS 1DAY：

柔らかいつけ心地と手軽な価格を両立した、日常使いに適したスタンダードモデル。

・JINS 1DAY COLOR：

人気ヘアメイクアップアーティストが監修した、なりたい印象に合わせて選べる、

大人向けのカラーコンタクトレンズ。

新生活のはじまりに。「コンタクトもJINS」キャンペーン&おトクな定期便

新生活のスタートに合わせ、JINSのコンタクトレンズを気軽にはじめることができる期間限定キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、通常購入が初回限定で50％OFFとなるクーポンのプレゼント（2026年3月31日午前11時まで）に加え、継続利用に便利な「おトク定期便」の初回お届け分が30％OFFになるご優待（2026年5月11日午前11時まで）やJINSならではの特典もご用意。各種キャンペーンや定期便の詳細は、コンタクトレンズ公式サイトをご確認ください。

JINSは今後も「あたらしい、あたりまえ」の創出を通じて、お客さまの生活をより豊かにするサービスを提供し続けてまいります。

商品概要

【商品名】JINS 1DAY シリコーンハイドロゲル

【分類】単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

【高度管理医療機器 承認番号】30600BZI00008A01

【内容量】1箱30枚入り

【価格】2,860円（税込）

【使用期間】1日使い捨て/終日装用

【度数】-0.50 ～ -6.00（0.25単位）、-6.50 ～ -12.00（0.50単位）

【スペック】DIA：14.2mm / BC：8.7mm /含水率50％/

酸素透過率Dk/t：130×10-9(cm/sec)∙(mLO2/mL∙mmHg) ※-3.00Dの場合

【発売日】2026年3月17日（火）

【販路】コンタクトレンズ公式サイト（www.jins.com/jp/contactlens(https://www.jins.com/jp/contactlens)）、一部JINS店舗、一部眼科

※購入箱数は、眼科医の指示に準じます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間を厳守し正しくお使いください。