健美家が不動産投資専門ポータルサイト「掲載物件数No.1」を獲得

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社であり、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（以下、健美家）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営する健美家株式会社（代表取締役社長：成瀬 亮輔）は、外部委託会社による調査の結果、健美家が不動産投資専門ポータルサイトとして掲載物件数No.1を獲得したことを発表します。

調査概要

調査：2026年2月5日時点

調査対象：不動産投資専門のポータルサイトにおいて、Webで閲覧可能な全国掲載投資物件数（非公開物件除く）

調査方法：不動産投資専門のポータルサイトにおいて、Webで閲覧可能な全国掲載投資物件数（非公開物件除く）を目視でカウント

調査委託先：株式会社東京商工リサーチ

「掲載物件数No.1」に向けた取り組み

健美家は、不動産投資物件の網羅性を高め、ユーザーにより多くの選択肢を提供することを目指してきました。その実現に向けて、LIFULLグループである強みを活かし、2023年には「LIFULL HOME’S不動産投資」とのデータベース統合を実施、また、営業基盤を拡大し、掲載加盟店の導入推進を強力に進めました。その結果、健美家の物件掲載数は9万件以上（2026年2月5日時点）、「LIFULL HOME’S不動産投資」のデータベースとの統合前と比較すると2倍以上となり、不動産投資専門ポータルサイトにおいて最も掲載物件数が多いサイトとしてNo.1を獲得しました。

健美家の状況

今後の展望

昨今の物価高騰や「貯蓄から投資へ」という動きの高まりを受け、将来の資産形成に対する個人の意識は一層高まっています。そのような状況の中、個人が運営主体となれる事業であり、かつインフレに強い実物資産としての特長を併せ持つ「不動産投資」への関心は、今後も高まっていくと考えられます。

一方で、不動産投資家が最適な物件に出会うためには、多くの物件情報に触れ、比較・検討できる環境が不可欠です。

掲載物件数No.1となった今後は、この豊富な物件データを活かし、投資家一人ひとりのニーズと物件情報をつなぐ最適なマッチング機能の強化を進めてまいります。さらに、コラムや学習コンテンツなど投資判断を支える情報の拡充・最適化にも取り組み、膨大な物件データと質の高い情報の両面からサービス価値の向上を図ります。

健美家は今後も、「不動産投資に関わる人に価値ある情報を提供し、正しい判断ができるプラットフォーム」をめざしてまいります。

健美家株式会社 代表取締役社長 成瀬 亮輔（なるせ りょうすけ）コメント

このたび、「健美家」が不動産投資専門ポータルサイトにおける掲載物件数No.1を達成できましたことを、大きな節目として受け止めております。本成果は、物件情報をご提供いただくクライアントの皆様、健美家をご利用いただくユーザーの皆様、そして専門的知見を発信いただくコラム著者の皆様のご支援の積み重ねによるものです。心より御礼申し上げます。

資産形成への関心が高まる中、不動産投資を取り巻く環境は大きく変化しています。私たちは掲載物件数の拡充にとどまらず、情報の正確性や比較のしやすさといった「質」の向上にも一層注力してまいります。

健美家は、LIFULLグループの一員としての強みも活かしながら、情報の信頼性と透明性を高め、市場全体の健全な発展に貢献してまいります。

健美家株式会社について

健美家株式会社は、収益物件の紹介、著名な不動産投資家によるコラム、不動産投資ニュース、セミナー情報等、「不動産投資に関わる人に価値ある情報を提供し、正しい判断ができるプラットフォーム」を提供している

不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営しています。

健美家 https://www.kenbiya.com/

LIFULL HOME'S 不動産投資 https://toushi.homes.co.jp/

【会社概要】

会社名：健美家株式会社

所在地：東京都千代田区麹町1-4-4

代表取締役社長：成瀬 亮輔

設立：2004年 4月

株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。