【SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）オフィシャルライセンス商品発売】第２弾～そのままでもアレンジでも活躍！観戦飯にお勧め～
「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二）は、ライセンス商品を通して「スポーツを愛するみなさまの食をサポートしたい」との想いから、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のオフィシャルライセンス商品第２弾を、第１弾に引き続き期間限定で発売いたします。
第２弾として５月上旬より、「燻製屋熟成あらびきポークウインナー 306ｇ」「燻製屋熟成あらびきポークウインナー 486ｇ」「たっぷり使える 切り落としロースハム」「味の主演 ボロニアソーセージ」「チキンナゲット」を全国のスーパー等にて順次発売いたします。毎日の食卓・お弁当で活躍する定番商品をラインナップ。SAMURAI BLUEを象徴するブルーを基調に、目を引くデザインで売場を鮮やかに彩ります。
■燻製屋熟成あらびきポークウインナー 306ｇ
特色JAS（熟成）のポークウインナーです。
72時間以上じっくり熟成させることで肉の旨みを引き出し、
ジューシーで深い味わいに仕上げました。
保管に便利なジッパーが付いたパッケージです。
【内容量】 306ｇ
【保存方法】 冷蔵（10℃以下）
【発売日】 ５月上旬
■燻製屋熟成あらびきポークウインナー 486ｇ
特色JAS（熟成）のポークウインナーです。
72時間以上じっくり熟成させることで肉の旨みを引き出し、
ジューシーで深い味わいに仕上げました。
保管に便利なジッパーが付いた大容量タイプの商品です。
【内容量】 486ｇ
【保存方法】 冷蔵（10℃以下）
【発売日】 ５月上旬
■たっぷり使える 切り落としロースハム
いろいろ使える大容量のロースハムです。
環境に配慮した取り組みの一環として、
パッケージにバイオマスインキを使用しています。
袋入り形態を採用することで、小分け包装の商品(＊1)に比べ、
包材プラスチック使用量を50％(＊2)削減しています。
＊1：当社「いつも新鮮ロースハム４パック」
＊2：製品100g当たりの包材プラスチック重量比
【内容量】 200ｇ
【保存方法】 冷蔵（10℃以下）
【発売日】 ５月上旬
■味の主演 ボロニアソーセージ
３種のブイヨン（ポーク、チキン、野菜）で風味豊かに仕上げた
ボロニアソーセージです。
メニューにあわせ、お好みの厚さにスライスしてお召しあがりください。
【内容量】 280ｇ
【保存方法】 冷蔵（10℃以下）
【発売日】 ５月上旬
■チキンナゲット
ふんわり＆ジューシーに仕上げた、冷めてもおいしいチキンナゲットです。
お弁当のおかずに、お子さまのおやつに最適です。
【内容量】 240ｇ
【保存方法】 冷蔵（10℃以下）
【発売日】 ５月上旬
■オフィシャルライセンス商品概要
※ライセンス商品9品のうち、フィッシュソーセージ（5本束）、プロテインチキンスティック
（マイルドソルト／ブラックペッパー）、ファミリーカルパスの計4品についてはすでに発売しており、現在も販売中です。