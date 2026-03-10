【SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）オフィシャルライセンス商品発売】第２弾～そのままでもアレンジでも活躍！観戦飯にお勧め～

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二）は、ライセンス商品を通して「スポーツを愛するみなさまの食をサポートしたい」との想いから、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のオフィシャルライセンス商品第２弾を、第１弾に引き続き期間限定で発売いたします。

第２弾として５月上旬より、「燻製屋熟成あらびきポークウインナー 306ｇ」「燻製屋熟成あらびきポークウインナー 486ｇ」「たっぷり使える 切り落としロースハム」「味の主演 ボロニアソーセージ」「チキンナゲット」を全国のスーパー等にて順次発売いたします。毎日の食卓・お弁当で活躍する定番商品をラインナップ。SAMURAI BLUEを象徴するブルーを基調に、目を引くデザインで売場を鮮やかに彩ります。

■燻製屋熟成あらびきポークウインナー 306ｇ

特色JAS（熟成）のポークウインナーです。

72時間以上じっくり熟成させることで肉の旨みを引き出し、

ジューシーで深い味わいに仕上げました。

保管に便利なジッパーが付いたパッケージです。

【内容量】 306ｇ

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【発売日】 ５月上旬

■燻製屋熟成あらびきポークウインナー 486ｇ

特色JAS（熟成）のポークウインナーです。

72時間以上じっくり熟成させることで肉の旨みを引き出し、

ジューシーで深い味わいに仕上げました。

保管に便利なジッパーが付いた大容量タイプの商品です。

【内容量】 486ｇ

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【発売日】 ５月上旬

■たっぷり使える 切り落としロースハム

いろいろ使える大容量のロースハムです。

環境に配慮した取り組みの一環として、

パッケージにバイオマスインキを使用しています。

袋入り形態を採用することで、小分け包装の商品(＊1)に比べ、

包材プラスチック使用量を50％(＊2)削減しています。

＊1：当社「いつも新鮮ロースハム４パック」

＊2：製品100g当たりの包材プラスチック重量比

【内容量】 200ｇ

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【発売日】 ５月上旬

■味の主演 ボロニアソーセージ

３種のブイヨン（ポーク、チキン、野菜）で風味豊かに仕上げた

ボロニアソーセージです。

メニューにあわせ、お好みの厚さにスライスしてお召しあがりください。

【内容量】 280ｇ

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【発売日】 ５月上旬

■チキンナゲット

ふんわり＆ジューシーに仕上げた、冷めてもおいしいチキンナゲットです。

お弁当のおかずに、お子さまのおやつに最適です。

【内容量】 240ｇ

【保存方法】 冷蔵（10℃以下）

【発売日】 ５月上旬

■オフィシャルライセンス商品概要

※ライセンス商品9品のうち、フィッシュソーセージ（5本束）、プロテインチキンスティック

（マイルドソルト／ブラックペッパー）、ファミリーカルパスの計4品についてはすでに発売しており、現在も販売中です。