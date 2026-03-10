【emmi(エミ)】今シーズンを彩るスニーカーが一堂に集結！emmi SNEAKER FES企画を公開！＜3月11日(水)12:00オンラインストアにて先行予約スタート＞

株式会社マッシュホールディングス


株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は3月11日(水)12:00(正午)より、初の春のスニーカーの祭典"emmi SNEAKER FES"をemmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEにて公開、対象スニーカーの先行予約をスタートいたします。


【adidas Originals for emmi】GAZELLE LO PRO W


15,400yen


size:22.5-28.5cm


※メンズサイズはオンラインストアとSNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い










【New Balance for emmi】U204L


15,950yen


size.22.5-28.5cm


※メンズサイズはオンラインストアとSNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い







【New Balance for emmi】Fresh Foam X Hierro v9


19,800yen


size.22.5-25.5cm











【emmi×Salomon】XT-6


28,600yen


size:23-28.5cm


※メンズサイズはオンラインストア/emmi NEWoMan新宿店/SNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い









【ASICS for emmi】GT-2160 BREEZE


15,400yen


size:23-25cm









【ASICS】HYPERSYNC


14,830yen


col:SLV,BLK


size:23-25cm











【emmi】ソフトランニングスニーカー


16,940yen


col:IVR,RED,NVY


size:23-25cm








【emmi】メリージェーンスニーカー


15,950yen


col:IVR,RED,NVY


size:23-25cm



(全て税込価格表記)



- 販売について

＜オンラインストア＞
先行予約開始日：3月11日(水)12:00(正午)
・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ ）
・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

＜商品別取り扱い店舗・発売時期＞
▪【emmi】ソフトランニングスニーカー/【emmi】メリージェーンスニーカー/【emmi】ボリュームメッシュスニーカー


emmi全国直営店発売中



▪【ASICS】HYPERSYNC


3月6日(金)emmi全国直営店発売



▪【New Balance for emmi】U204L/【New Balance for emmi】Fresh Foam X Hierro v9/【emmi×Salomon】XT-6/【ASICS for emmi】GT-2160 BREEZE


3月12日(木)emmi全国直営店発売



▪【adidas Originals for emmi】GAZELLE LO PRO W


4月上旬emmi全国直営店発売予定


・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）



- emmi(エミ)

クリアモードをコンセプトにベーシックかつ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。

【emmi 公式オンラインストア】
http://emmi.jp/

【Instagraｍ】
＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞

【emmi Official X】
https://x.com/sneakersbyemmi?s=21