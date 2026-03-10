【emmi(エミ)】今シーズンを彩るスニーカーが一堂に集結！emmi SNEAKER FES企画を公開！＜3月11日(水)12:00オンラインストアにて先行予約スタート＞
株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は3月11日(水)12:00(正午)より、初の春のスニーカーの祭典"emmi SNEAKER FES"をemmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEにて公開、対象スニーカーの先行予約をスタートいたします。
(emmi公式ホームページ：http://emmi.jp/ )
ラインアップ
【adidas Originals for emmi】GAZELLE LO PRO W
15,400yen
size:22.5-28.5cm
※メンズサイズはオンラインストアとSNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い
【New Balance for emmi】U204L
15,950yen
size.22.5-28.5cm
※メンズサイズはオンラインストアとSNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い
【New Balance for emmi】Fresh Foam X Hierro v9
19,800yen
size.22.5-25.5cm
【emmi×Salomon】XT-6
28,600yen
size:23-28.5cm
※メンズサイズはオンラインストア/emmi NEWoMan新宿店/SNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い
【ASICS for emmi】GT-2160 BREEZE
15,400yen
size:23-25cm
【ASICS】HYPERSYNC
14,830yen
col:SLV,BLK
size:23-25cm
【emmi】ソフトランニングスニーカー
16,940yen
col:IVR,RED,NVY
size:23-25cm
【emmi】メリージェーンスニーカー
15,950yen
col:IVR,RED,NVY
size:23-25cm
(全て税込価格表記)
- 販売について
＜オンラインストア＞
先行予約開始日：3月11日(水)12:00(正午)
・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ ）
・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）
＜商品別取り扱い店舗・発売時期＞
▪【emmi】ソフトランニングスニーカー/【emmi】メリージェーンスニーカー/【emmi】ボリュームメッシュスニーカー
emmi全国直営店発売中
▪【ASICS】HYPERSYNC
3月6日(金)emmi全国直営店発売
▪【New Balance for emmi】U204L/【New Balance for emmi】Fresh Foam X Hierro v9/【emmi×Salomon】XT-6/【ASICS for emmi】GT-2160 BREEZE
3月12日(木)emmi全国直営店発売
▪【adidas Originals for emmi】GAZELLE LO PRO W
4月上旬emmi全国直営店発売予定
・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）
- emmi(エミ)
クリアモードをコンセプトにベーシックかつ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。
【emmi 公式オンラインストア】
http://emmi.jp/
【Instagraｍ】
＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞
【emmi Official X】
https://x.com/sneakersbyemmi?s=21