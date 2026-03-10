【emmi(エミ)】今シーズンを彩るスニーカーが一堂に集結！emmi SNEAKER FES企画を公開！＜3月11日(水)12:00オンラインストアにて先行予約スタート＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は3月11日(水)12:00(正午)より、初の春のスニーカーの祭典"emmi SNEAKER FES"をemmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEにて公開、対象スニーカーの先行予約をスタートいたします。

(emmi公式ホームページ：http://emmi.jp/ )

ラインアップ

【adidas Originals for emmi】GAZELLE LO PRO W

15,400yen

size:22.5-28.5cm

※メンズサイズはオンラインストアとSNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い

【New Balance for emmi】U204L

15,950yen

size.22.5-28.5cm

※メンズサイズはオンラインストアとSNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い

【New Balance for emmi】Fresh Foam X Hierro v9

19,800yen

size.22.5-25.5cm

【emmi×Salomon】XT-6

28,600yen

size:23-28.5cm

※メンズサイズはオンラインストア/emmi NEWoMan新宿店/SNEAKERS by emmi 阪急うめだ本店のみ取り扱い

【ASICS for emmi】GT-2160 BREEZE

15,400yen

size:23-25cm

【ASICS】HYPERSYNC

14,830yen

col:SLV,BLK

size:23-25cm

【emmi】ソフトランニングスニーカー

16,940yen

col:IVR,RED,NVY

size:23-25cm

【emmi】メリージェーンスニーカー

15,950yen

col:IVR,RED,NVY

size:23-25cm

(全て税込価格表記)

- 販売について

＜オンラインストア＞

先行予約開始日：3月11日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）



＜商品別取り扱い店舗・発売時期＞

▪【emmi】ソフトランニングスニーカー/【emmi】メリージェーンスニーカー/【emmi】ボリュームメッシュスニーカー

emmi全国直営店発売中

▪【ASICS】HYPERSYNC

3月6日(金)emmi全国直営店発売

▪【New Balance for emmi】U204L/【New Balance for emmi】Fresh Foam X Hierro v9/【emmi×Salomon】XT-6/【ASICS for emmi】GT-2160 BREEZE

3月12日(木)emmi全国直営店発売

▪【adidas Originals for emmi】GAZELLE LO PRO W

4月上旬emmi全国直営店発売予定

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）

- emmi(エミ)

クリアモードをコンセプトにベーシックかつ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagraｍ】

＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞



【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21