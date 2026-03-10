甘味料不使用の“甘くないプロテイン飲料“が新登場！「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くないカフェオレ」3月17日（火）より全国にて新発売「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くない抹茶オレ」4月21日（火）より全国にて新発売

森永乳業株式会社

森永乳業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大貫陽一）は、森永製菓株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 COO：森信也）とコラボレーションし、ｉｎゼリーでおなじみ「ｉｎ」ブランドから「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くないカフェオレ」を3月17日（火）より、「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くない抹茶オレ」を4月21日（火）より全国にて新発売いたします。



近年、プロテイン飲料市場は安定した成長を続け、2024年度には（前年比103%）359億円規模へと拡大※1しています。プロテイン飲料は運動時の摂取に加え、朝食や間食、食事中など日常の多様なシーンで取り入れられるようになりました。一方で、健康志向の高まりを背景に、「健康面を配慮して甘くない味わいを選択したい」「甘くない方が日常的に飲み続けやすい」といった声が増えており、市場に多い甘味の強いプロテイン飲料では満たしきれないニーズが顕在化しています※2。

※1 インテージSRI+ プロテインドリンク市場（森永定義） 2024年4月～2025年3月 累計販売金額

※2 当社調べ 2025年9月 ｎ=60

「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ」シリーズは、いつでも、おいしく手軽にプロテイン（タンパク質）をチャージできる高プロテイン飲料です。容器やプロテイン配合量が異なる商品をラインアップしておりますので、気分やシーンに合わせて、自分好みの一品をお選びいただけます。

このたび発売する「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くないカフェオレ」「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くない抹茶オレ」は、1本でプロテイン20gとマルチビタミンを摂取できる、甘味料不使用の甘くない高プロテイン飲料です。運動やお食事といったさまざまなシーンでお飲みいただけます。また、リキャップできて持ち運びに便利な容器のため、忙しい朝や、通勤、通学、仕事の合間、トレーニング後など、必要な時にいつでも手軽に効率よくプロテインをチャージできます。

「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くないカフェオレ」は、コーヒーの豊かな香りとすっきりした飲み心地を楽しめる、本格的なカフェオレです。「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くない抹茶オレ」は、国産抹茶原料を100%使用した、すっきりとした味わいの抹茶オレです。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1407-4e64f2bdb9ca1f9d3d6891655986d0cf.pdf

1．商品特長

＜「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ」シリーズ＞

１. 森永製菓の「ｉｎ」ブランドから、森永乳業が発売する高プロテイン飲料です。

２. いつでも、おいしく手軽にプロテイン（タンパク質）をチャージできます。

３. 容器やプロテイン配合量が異なる商品をラインアップしておりますので、気分やシーンに合わせて、自分好みの一品を

お選びいただけます。

＜「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くないカフェオレ」＞

１. 甘味料不使用で、１本でカラダづくりに必要なプロテイン20ｇと、マルチビタミンが摂取可能です。

２. 運動やお食事といったさまざまなシーンでお飲みいただける、コーヒーの豊かな香りとすっきりした飲み心地の本格的なカフェオレです。

＜「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ 甘くない抹茶オレ」＞

１. 甘味料不使用で、１本でカラダづくりに必要なプロテイン20ｇと、マルチビタミンが摂取可能です。

２. 運動やお食事といったさまざまなシーンでお飲みいただける、国産抹茶原料を100%使用した、すっきりとした味わいの甘くない抹茶オレです。

2．商品概要

3．参考情報

4．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp