フルーティーカクテル「UNI」をイオン限定で新発売

イオン株式会社

イオンリカー株式会社（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：吉澤研二）は、アサヒビール株式会社と共同で、アルコール分１％の新しいチューハイ「UNI（ユニ）」を本州・四国のイオン・イオンスタイル・イオンリカー約３５０店舗※１において、３月１７日（火）より数量限定※２で発売します。

本商品は、健康志向や多様化したライフスタイルの中、“お酒が強くないから乾杯できない”といった悩みに寄り添い、誰もが気軽に「お酒の時間」を楽しめる場を提案する新しい選択肢です。

■みんなで飲み会の場を一緒に楽しめる“ちょうどいい”お酒を求めて

「お酒は飲めないけれど、みんなと同じグラスを手に飲み会の場を楽しみたい」――お酒に対する価値観が多様化し、２０代～３０代を中心に「もっと適度に、体質やライフスタイルに合った楽しみ方」を求める声が増えています。「強いお酒は苦手だけれど、みんなと一緒の時間を楽しみたい」という方はもちろん、お酒を飲める方にとっても、気分や体調に合わせて置き換えられる新しい選択肢として、アサヒビール株式会社との共同で全く新しい『１％の酒類』を提案します。

■１％が叶える新しい乾杯体験―UNIの３つの魅力

アルコール１％の新感覚

気軽に楽しめるアルコール１％のチューハイなので、強いお酒が苦手な方や体調・ライフスタイルに合せて飲み方を選びたい人にもおすすめです。

こだわりのフレーバー＆味わい

フレーバーは、ピーチレモネードとマスカットティーソーダの２種類をご用意しました。フルーティーでありながら甘さ控えめのすっきりした味わいが特長です。

ユニークなパッケージデザイン

２缶を並べると乾杯のシーンを演出できるデザインです。SNS投稿はもちろん、ギフトやパーティー、記念日にも最適です。

【商品情報】

商品名：UNIピーチレモネード／UNIマスカットティーソーダ

発売日：２０２６年３月１７日（火）（数量限定）※２

価格：本体１２８円（税込１４０．８０円）※３

販売店舗：本州・四国のイオン・イオンスタイル・イオンリカー約３５０店舗※１

製造元：アサヒビール株式会社

品目：リキュール（発泡性）

※１：一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※２：予定数量がなくなり次第、終売予定です。

※３：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。