日清食品「日清カレーメシ」 サウナの日に世界初！？スパイス香る“最高のサ飯を食べるためのサウナ”誕生！『カレーメシ神動線』でサウナ後の「カレーメシ」がもっと旨くなる！

日清食品株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安藤 徳隆）は、「日清カレーメシ 欧風ビーフ」と都内屈指の老舗銭湯「堀田湯」（東京都足立区、三代目当主：堀田和宣）のコラボレーションによる、サウナで“カレーメシ神動線”を体験できるイベント「日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』」を2026年3月7日（土）から20日（金）までの期間限定で実施します。

近年、サウナに入ったあとの食事＝“サ飯”は、サウナ体験を締めくくる楽しみの一つとして定着しています。中でも“カレー”は、スパイスの香りが食欲を刺激するとともに、発汗によって失われた水分やエネルギーを補えることから、“サ飯”の定番メニューとして支持を集めています。

「日清カレーメシ」は、お湯を注ぐだけで手軽に“カレー”を食べられることから、飲食スペースを併設していない銭湯や小規模なサウナ施設でも楽しめる“サ飯”として親しまれています。

こうした背景を踏まえ、今回のイベントでは、サウナ体験から“サ飯”として「カレーメシ」を味わうまでを一つの流れとして体験していただけます。

イベントの最大の特長は、サウナの基本的な動線である「サウナ→水風呂→休憩」の流れに、「カレーメシ」に使用しているスパイスの香りを取り入れた“カレーメシ神動線”です。発汗から休憩までの流れの中で、コリアンダーやカルダモン、クローブの香りが食欲を刺激し、空腹感を高めます。そして、最高に“整った”状態で味わう「カレーメシ」が、サウナ体験の余韻をより一層深めます。

“カレーメシ神動線”を体験されたお客さまには、お召し上がりいただくための「カレーメシ」1食を最後にお渡しします。また、受付では堀田湯と「カレーメシ」のロゴをあしらった本企画限定のコラボグッズを販売します。イベント後も日常的にお使いいただけるアイテムとして、特別なサウナ体験を思い起こしていただけます。

日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』イベント概要

■イベント概要

イベント名

日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』

実施場所

堀田湯（住所：東京都足立区関原3-20-14）

実施期間

2026年3月7日（土）～3月20日（金）

※3月12日（木）は貸し切りイベント実施のため、『カレーメシ神動線』をご利用いただけません。

営業時間

平日14:00～24:00／土日祝8:00～24:00

■カレーメシ神動線

サウナ：コリアンダーロウリュ

サウナ室では、コリアンダーを用いたロウリュを実施。香り高い蒸気が室内に広がり、発汗作用を高めるとともに食欲を刺激します。

水風呂：カルダモン

水風呂には、爽やかな香りのカルダモンを使用。スーッとした清涼感のある香りを感じながらクールダウンすることで、“ととのい”へと導きます。

休憩：クローブ外気浴

外気浴では、心身をリフレッシュできるクローブの香りを楽しみながら静かなひとときを過ごします。ストレスや緊張がやわらぎ、深くリラックスすることで、“サ飯”への準備が整います。

サ飯：「カレーメシ」実食

極限までリラックスし、空腹感が高まった状態で、“サ飯”として「カレーメシ」を実食。“最高の状態”で味わうための“カレーメシ神動線”が完成します。

「日清カレーメシ」×堀田湯『カレーメシ神動線』限定コラボグッズについて

ここでしか手に入らない「日清カレーメシ」と「堀田湯」のロゴをあしらった限定コラボグッズを「堀田湯」の受付で販売します。

※「日清カレーメシ×堀田湯サウナタオル（税込1,000円）」「日清カレーメシ×堀田湯サウナハット（税込3,300円）」「日清カレーメシ×堀田湯サウナバッグ（税込1,200円）」

『堀田湯』について

昭和17年から約80年、西新井の街を見守ってきた堀田湯。西新井に住居を持つ方、持たない方、子どもや若い方、ご高齢の方など、世代や性別も問わず多くの方が訪れる堀田湯には、人と人をつなぐ力があります。西新井に集まる様々な方々をつなぎ、「この街を、温める。」ための場所として2022年4月26日にリニューアルしました。

【施設概要】

住所 東京都足立区関原3-20-14

営業時間 平日14:00～24:00／土日祝8:00～24:00

定休日 第2木曜日

入浴料金 大人550円／中学生300円／小学生200円／幼児100円

サウナ料金 男性450円／女性300円

手ぶらセット 男性1,350円／女性1,200円

（入浴＋サウナ＋シャンプー＋ボディーソープ）

HP https://www.4126.tokyo/

『日清カレーメシ 欧風ビーフ』について

ビーフとたまねぎの旨みに、コリアンダーやカルダモンなどのスパイスをきかせた濃厚なルゥが特長です。

お湯を注いで5分待って“グルグル”とかき混ぜるだけでおいしいカレーをお楽しみいただけます。

2025年7月には「日清カレーメシ」シリーズが、“インスタント味付きカップライスブランド世界売上No.1”としてギネス世界記録(TM)に認定されました。

商品名 日清カレーメシ 欧風ビーフ

内容量 107g（ライス69g）

発売地区 全国