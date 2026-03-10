現代の人的資本経営に求められる組織の「持続的成長」と個人の「持続的幸福」の追求「企業経営×コーポレートウェルビーイングの最適解～企業の持続的成長を後押しする“心の健康投資”とは？～」

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、グループ会社であるピースマインド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：荻原 英人）とともに、2026年3月24日（火）16:30～17:30に、無料ウェビナー「企業経営×コーポレートウェルビーイングの最適解～企業の持続的成長を後押しする「心の健康投資」とは？～」を開催いたします。

働き方改革、SDGs、ウェルビーイング、パーパス経営、人的資本経営、エンゲージメント、スキルベース、AI人事など、近年の組織・人事を取り巻く環境は、連続的かつ発展的な変化が求められております。組織と個人の関係性や価値観は年々更新されております。その中で、組織の「持続的成長」と働く個人の「持続的幸福」を同時に追求する「コーポレートウェルビーイング」が、これからの時代の人的資本経営において必要な経営戦略であると考えられます。

本ウェビナーでは、心理学や行動科学の観点から「はたらく人」と「組織」に課題解決策を提供するピースマインド株式会社 代表取締役社長 荻原 英人 氏が登壇し、人的資本経営の本質や従業員支援プログラム（EAP）によるパフォーマンス向上とデータが示す導入効果について、具体的な実践事例を交えて講義いただきます。また、株式会社タナベコンサルティング 常務取締役 兼 ピースマインド株式会社 取締役（非常勤） 山本 剛史が、経営戦略を起点としたコーポレートウェルビーイングについて事例紹介を交えて解説いたします。

各企業の新年度の取り組み開始に向け、自社の経営戦略にコーポレートウェルビーイングをどのように取り入れていくべきか、経済産業省が提唱する「心の健康投資」の視点、最新データ、ならびに当社の組織支援で蓄積した知見をもとに、有益な情報をお届けいたします。経営者、人事責任者の皆さまの経営戦略の立案にぜひお役立てください。

〈推奨受講者〉

企業を取り巻く環境変化と2026年の人事トレンドを知りたい方 人的資本戦略を体系的に学びたい方 ウェルビーイングを広げるための仕組み設計を検討している方 メンタルヘルス対策を「コスト」ではなく「生産性への投資」に変えたい方 データに基づいた施策の効果検証とROI（投資対効果）に関心がある方

■登壇者

ピースマインド株式会社 代表取締役社長 荻原 英人 氏

国際基督教大学卒。1998年メンタルヘルスサービスのピースマインド創業。日本・アジアにおける従業員支援プログラム（EAP）サービスのパイオニアとして「はたらくをよくする(R)」事業を推進。Forbes JAPAN「日本のインパクト・アントレプレナー35」選出。著書『レジリエンス ビルディング』（英治出版）。一般社団法人心の健康投資推進コンソーシアム共同発起人・理事。

株式会社タナベコンサルティング 常務取締役

兼 ピースマインド株式会社 取締役（非常勤） 山本 剛史

大手ゼネコンにて設計・監督業務に従事後、当社に入社。事業戦略を事業ドメインから捉え、企業の固有技術から顧客を再設定してビジネスモデル革新を行うことを得意とする当社屈指のコンサルタント。成果にこだわるコンサルティング展開で、特に現場分散型の住宅・建築・物流事業、多店舗展開型の外食・小売事業で、数多くの生産性改善実績を持つ。

「企業経営×コーポレートウェルビーイングの最適解～企業の持続的成長を後押しする“心の健康投資”とは？～」開催概要

■日時：2026年3月24日（火）16:30～17:30

■受講方法：オンライン配信（Zoom）

■参加費：無料

■申込方法：下記特設サイトの申込フォームよりお申込みください。

https://x.gd/eCNTY

■申込期限：2026年3月23日（月）17:00まで

■主催：株式会社タナベコンサルティング

■注意事項

・ご来場は不要です。ご自身のパソコンやスマートフォンからご視聴いただけます。

・リアルタイム配信です。

・通信料はお客様のご負担となります。

・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い場所でご視聴ください。

・同業者様のお申込みはご遠慮いただいております。

■プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58707/table/335_1_2c8eb07e1093cbd3afed5d847c2aa1b8.jpg?v=202603100251 ]

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。