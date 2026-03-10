コスモスイニシアが、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に認定～ 健康経営の取り組みが評価され、6年連続認定 ～ (ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、2026年3月9日、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に認定されました。

「ホワイト500」は、健康経営優良法人認定制度の大規模法人部門において、健康経営度調査結果の上位500法人に付加されます。当社は、健康経営優良法人は2021年から6年連続で認定されており、「健康経営優良法人（ホワイト500）」には、今回初めて認定されました。

■ 健康経営への取り組みについて

当社は、従業員一人ひとりが長く安心して、いきいきと働き続けられる環境づくりを重要な経営課題と位置づけ、「コスモスイニシア健康宣言」を制定し、心身の健康の維持・向上に向けた健康経営を推進してきました。具体的には、健康診断の受診促進やメンタルヘルス対策のほか、創造性と生産性の向上を目的とした当社独自の働き方改革などを実施しています。また、健康経営推進にあたり、「ポジティブに健康維持に取り組むことができる風土づくり」を注力課題の1つとして掲げ、楽しみながら健康増進に取り組める工夫や、自身の健康を振り返る機会も提供しています。

こうした施策を、保険者とも連携しながら継続的に取り組んできた点が評価され、今回の認定につながりました。今後もコスモスイニシアは、従業員の健康と働きがいを高める取り組みを通じて、持続的な企業成長と社会価値の創出を目指してまいります。

・当社の健康経営の取り組み：https://www.cigr.co.jp/sustainability/diversity/health/

■ 健康経営への取り組み事例紹介

●Life Style Support休暇

生理休暇の利用範囲を拡大し、名称も変更しました。女性特有の症状により就業が困難または通院が必要な場合のほか、不妊治療による通院時にも時間単位で取得できます。働きながら治療を行うことができる環境を作ることで、性差によらずパフォーマンスを発揮できる状態を目指しています。

●ヘルスキーパーによる従業員のプレゼンティーイズムの改善

当社には、鍼灸あん摩マッサージ指圧師の国家資格を有すヘルスキーパーが在籍し、従業員の筋骨格系の疲労軽減や、花粉症の症状を緩和する施術で、従業員のプレゼンティーイズムの改善に取り組んでいます。帝京平成大学と共に施術によるプレゼンティーイズムの改善効果を図る研究を行い、労働損失を低減できることを証明しました。また、マッサージルームの開設を目指す企業様向けに、事前の体験会の実施と開設に向けたコンサルティングを行い、ヘルスキーパーが働きやすく、かつ従業員の健康に役立つマッサージルームの開設サポートを行っています。

コスモスイニシアの施術室「リフレッシュルーム」

・過去ニュースリリース：帝京平成大学との共同研究成果を、日本産業衛生学会全国協議会にて発表

労働生産性の損失に対し、ヘルスキーパーによる施術の有効性を証明

https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2024/10/refreshroom/

●カラダ測定会

体組成測定、体力測定、血管年齢、肺年齢、骨密度、内臓脂肪測定など、バラエティー豊かな測定を用意し、測定結果を元にスポーツクラブのトレーナーによる運動アドバイスを実施。楽しみながら現在のカラダの状態を知り、運動をスタートするきっかけを提供しています。

●みんつな(※1)自販機

職場内に健康的な飲料を販売する自動販売機を設置しています。この自動販売機は、従業員同士2人で同時にタッチして、10秒以内に商品をそれぞれ選択すると、2人の飲料が無料になる"おごり機能"が付いており、従業員のコミュニケーションのきっかけとなっています。利用するたびに健康に、そして楽しくなる自動販売機です。

※1. 「みんなでつながろう」の略。部署や業務の垣根を越えて従業員同士が繋がることを目的とした社内コミュニティ活動全般のこと。

■ 健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから社会的評価を受けられる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

