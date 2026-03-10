【渋谷餃子】ポテト＆キャベツおかわり自由！選べる歓送迎会コース4,500円、2時間半飲み放題で提供開始
株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、2026年3月9日(月)より、春の歓送迎会シーズンに向けて「選べる歓送迎会コース（4,500円／2時間半飲み放題付き）」の提供を開始いたしました。
看板メニューの「焼餃子」や「チャーハン」に加え、前菜・炒め物・揚げ物を選んで楽しめる宴会コース。さらにフライドポテトとざく切り生キャベツはおかわり自由で、満腹感のある宴会を気軽な価格で楽しめます。
会社の歓送迎会や友人同士の集まり、学生の打ち上げなど幅広いシーンでご利用いただけるプランです。
■企画の背景：春の宴会シーズンを「気軽に・しっかり満腹」で楽しんでほしい
歓送迎会シーズンは、新しい出会いや門出を祝う大切な時間。しかし近年は物価上昇の影響もあり、幹事様にとっては「予算内で満足できるお店選び」が難しくなっています。
渋谷餃子では、看板メニューの餃子を中心に、人気の一品料理をバランスよく楽しめる宴会コースを税込4,500円でご用意しました。
定番料理に加え、複数のメニューから料理を選べるスタイルにすることで、グループごとの好みに合わせた宴会が可能に。ボリューム感と自由度を兼ね備えたコースとして、歓送迎会を盛り上げます。
■注目ポイント
渋谷餃子の看板メニューである薄皮の焼餃子と香ばしいチャーハンは必ず付く定番セット。さらに、宴会で人気のフライドポテトとざく切り生キャベツはおかわり自由で、気軽な価格ながらしっかり満腹感を楽しめます。
■コース概要
【フライドポテト＆ざく切り生キャベツが食べ放題】
★全8品の歓送迎会コース★（2時間半飲み放題付き）
価格：お一人様 4,500円（税込）
内容：全8品＋飲み放題
１. 定番セット
焼餃子
チャーハン
２. 前菜（どちらか1品）
棒棒鶏
よだれ鶏
３. 炒め物（3品から2品選択）
麻婆豆腐
回鍋肉（ホイコーロー）
きくらげとふんわり卵の豚肉炒め
４.揚げ物（どちらか1品）
金賞から揚げ
海老から揚げ
★フライドポテト・ざく切り生キャベツはおかわり自由
※飲み放題ラストオーダーは30分前
■ 提供店舗
渋谷餃子 全店
（渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店）
■薄皮餃子専門 渋谷餃子について
「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。
■会社概要
会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス
本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F
代表者：代表取締役CEO 鹿中 一志
事業内容：飲食店の総合開発及び運営
URL ：http://www.mpkitchen.co.jp/