「あなたのアプリは大丈夫？利用実態調査と事例から見えるUX改善の優先順位」オンラインセミナーを開催

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田 健太郎、東京証券取引所グロース：3917、以下「アイリッジ」）は、株式会社Sprocket（本社：東京都品川区、代表取締役：深田 浩嗣、以下「Sprocket」）と共同で、2026年3月24日にオンラインセミナー「あなたのアプリは大丈夫？利用実態調査と事例から見えるUX改善の優先順位」を開催することをお知らせします。

スマートフォンの普及により、重要な顧客接点として自社アプリを提供する企業様が増えています。一方で、アプリのダウンロードが進んだものの「顧客体験が本当に良くなっているのかわからない」「アプリの評価指標をどう設計すれば良いのかがわからない」など、UX改善の進め方やアプリの評価方法がわからず、アプリの活用が思ったように進まないというお悩みをお持ちの方が多いこともわかってきました。

そこで本ウェビナーでは、アイリッジが独自に実施した店舗アプリの利用実態調査をもとに、ユーザーがアプリをどう使い、どこでつまずいているのかを解説します。さらに、アプリとWebの両面からUX改善を支援してきたアイリッジとSprocketが、「単発の数値（コンバージョン率など）だけを追う改善」の落とし穴と、「ユーザーの本音を捉える」データ取得・活用方法を対談形式でお伝えします。

短期的な数値改善だけでなく、どのようにユーザーの習慣や生活に寄り添うアプリ体験を作るのか。具体的なヒントを凝縮した60分です。セミナーは途中入室・途中退室が可能ですのでお気軽にお申し込みください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11255/table/588_1_91a79d4144e657c3f5cb5d8c47562c3e.jpg?v=202603100251 ]株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジは、スマートフォンアプリを活用した企業のOMO（Online Merges with Offline）支援を軸に、リテールテック、フィンテック、MaaS等のDXを推進しています。アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」をはじめ月間アクティブユーザー数1億超のプロダクトを提供するとともに、グループ会社のQoilと連携したビジネスプロデュースにより、戦略立案から開発、マーケティング施策までを一気通貫で支援します。

https://iridge.jp/