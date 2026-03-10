ブラザー、「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞

ブラザー工業株式会社



ブラザー工業株式会社は、インクジェットプリンターにおいて「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞した。

インクジェットプリンター DCP-J1260W（※1）/J1460DW（※1）

iF DESIGN AWARDは、ドイツのiF International Forum Design GmbH（iFインターナショナル・フォーラム・デザイン）によって1953年に設立された国際的なデザイン賞。外観だけでなく、ユーザーインターフェース（UI）や環境への配慮などさまざまな視点から審査が行われており、受賞製品は国際的に高い評価を獲得している。今年は9つの部門（※2）において、68の国と地域から10,000件以上の応募があり、国際的に活躍する129人の専門家により、審査・選定された。

ブラザーは、1982年に欧文タイプライターが初めて選定されて以来受賞を重ねており、受賞件数は今回を含めて累計96件、2008年から19年連続の受賞となった。

ブラザーは今後も、お客様の視点に立ったデザインを追求し、優れた価値を提供し続けていくとしている。

iF DESIGN AWARD受賞製品はこちら(https://ifdesign.com/en/winner-ranking/winner-overview/?awardId=2&find=brother&sort=desc&yearId=0)（リンク先は英語のサイト）

※1：日本未販売の製品

※2：プロダクト、パッケージ、ブランディング＆コミュニケーション、インテリア建築、コンセプト、サービス／システム＆プロセス、建築、ユーザーエクスペリエンス（UX）、ユーザーインターフェース（UI）の9部門