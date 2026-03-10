「春のパンツ祭り2026」開催中！｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

株式会社finetrack（代表取締役：金山洋太郎）は2026年3月10日（火）より、キャンペーン実施店舗にて対象パンツ購入のお客様にオリジナルマグカップをプレゼントする「春のパンツ祭り2026」を開始しました。

プレゼント・特典 盛りだくさん！

プレゼント その１は、白いマグカップ！

実施店舗で、対象のfinetrackパンツをご購入の皆さんへ、もれなく差し上げます。

2026年3月10日（火）～ なくなり次第終了です。

2026年オリジナルデザイン。白い陶器に、架空の山や谷をイメージした地形図が描かれています。ご購入と同時にお渡しします。（※公式WEB STOREで購入の場合は商品に同梱してお届け）対象パンツ・実施店舗へ :https://www.finetrack.com/news/post-99216/#itemダブルチャンスとして、抽選で3名様にカミナモノポールテント2（2人用）をプレゼント！実施店舗で、対象パンツを購入してご応募ください。応募方法へ :https://www.finetrack.com/news/post-99216/#howtofinetrack公式WEB STORE限定。サイズやカラー選びに不安のある方へ「おうちでご試着できる」サービス（返品交換の送料が0円）を実施！詳しくはこちら :https://www.finetrack.com/news/post-99216/#details

■対象商品

プレゼントや特典の対象となるパンツ商品は全8種類。

2026年3月新発売の「シルファパンツ」「ミヤマパンツ」も対象です！

（※ローミングショーツは4月上旬～発売予定）

・シルファパンツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-sylpha)

・ミヤマパンツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-miyama)

・カミノパンツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-camino)

・ストームゴージュアルパインパンツ・ハーフパンツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-stormgorge-alpine)

・スカイトレイルパンツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-skytrailpants)

・トルネードパンツ・ニーパンツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-tornado)

・ローミングショーツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-roaming)

・ウィンタートレッキングパンツ(https://www.finetrack.com/c/wear-pants/wear-wintertrekking)

実施店舗

「パンツ祭り」のプレゼントや特典がもらえる実施店舗の一覧です。

プレゼント対象商品の在庫状況、プレゼントの配布終了（残数）については、直接店舗へお問い合わせください。

finetrack直営店

・finetrack公式WEB STORE

・finetrackTOKYO BASE（東京・神宮前）

北海道

・パドルクラブ 手稲前田店

・秀岳荘 白石店

・秀岳荘 北大店

・秀岳荘 旭川店

・アルペンアウトドアーズ 札幌発寒店

・好日山荘 サッポロファクトリー店

東北

・マウンテンゴリラ

・teku_teku

・WILD-1 仙台泉店

・WILD-1 郡山店

北関東

・ナムチェバザール

・好日山荘 イオンモール土浦店

・WILD-1 水戸店

・WILD-1 高崎店

・WILD-1 小山店

・WILD-1 西那須野店

・WILD-1 ふじみ野店

・WILD-1 伊勢崎店

・WILD-1 入間店

・WILD-1 イオンモールつくば店

南関東

・カモシカスポーツ 山の店 横浜店

・カモシカスポーツ 山の店 本店

・さかいやスポーツウェア館

・ヨシキ＆P2

・RUNPOYA

・カンダハー 山の店

・山幸

・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア 柏店

・アルペンマウンテンズ 練馬関町店

・Alpen TOKYO

・好日山荘 瑞穂店

・好日山荘 さいか屋藤沢店

・好日山荘 池袋西口店

・好日山荘 横浜西口店

・好日山荘 調布パルコ店

・好日山荘 川崎ダイス店

・好日山荘 立川店

・WILD-1 厚木店

・WILD-1 多摩ニュータウン店

・石井スポーツ 登山本店

・石井スポーツ ヨドバシ新宿西口店

・石井スポーツ ヨドバシ横浜店

・石井スポーツ 吉祥寺店

・石井スポーツ 大丸東京店

・アートスポーツ 本店

甲信越

・WEST上越店

・WEST新潟店

・WEST三条店

・カモシカスポーツ 山の店 松本店

・ラッピー

・NEXT MOUNTAIN

・パーマーク

・好日山荘 白馬店

・好日山荘 諏訪ステーションパーク店

中部

・モンタニア

・KONG

・シャモニ

・スポーツショップアラジン 静岡店

・ODDBALL SKATE AND SNOW

・SWEN 三島店

・SWEN 焼津店

・SWEN 浜松入野店

・アルペンマウンテンズ 一社店

・アルペンアウトドアーズフラッグシップストアららぽーと愛知東郷店

・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア 名古屋栄店

・好日山荘 名古屋栄店

・好日山荘 静岡パルコ店

・好日山荘 春日井店

・好日山荘 イオンモール各務原店

・好日山荘 名古屋駅前店

・石井スポーツ 名古屋店

北陸

・THE GATE MOUNTAIN

・スポーツのマンゾク

・好日山荘 金沢西インター大通り店

・好日山荘 福井北四ツ居店

・好日山荘 マリエとやま店

近畿

・オクトス長堀橋店

・ロッジ 京都店

・アルペンアウトドアーズ なんばパークス店

・好日山荘 グランフロント大阪店

・好日山荘 センタープラザ神戸本店

・好日山荘 ならファミリー近鉄百貨店奈良店

・好日山荘 姫路駅前店

・好日山荘 あべのハルカス店

・好日山荘 イオンモールKYOTO店

・石井スポーツ リンクス梅田店

・石井スポーツ 京都ヨドバシ店

中国・四国

・アウトドアーズ コンパス

・自然大好き!ニッチ・リッチ・キャッチ

・ハックルベリー

・好日山荘 広島紙屋町店

・好日山荘 FCベースキャンプ高松店

九州

・シェルパ 熊本店

・アウトドアショップ ベースキャンプ

・ラリーグラス 大名店

・Alpen FUKUOKA AODFSキャナルシティ博多店

・好日山荘 小倉駅前店

・好日山荘 アミュプラザみやざき・やま館店

・石井スポーツ 博多店

Wチャンスの応募方法

～抽選で3名様へ、カミナモノポールテント2をプレゼント！～

・受付期間：2026年3月10日（火）～2026年5月12日（火）

・応募の条件：上記の期間中、実施店舗で対象のfinetrackパンツをご購入の方

・応募できる回数：1回のご購入（レシートや納品書1枚）ごとに、おひとり様1回まで

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

※当選者への賞品の発送は、2026年5月下旬～6月上旬の予定です。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

応募ページはコチラ :https://q.c-rings.net/?enq=q04cmh8HyGI%3d

STEP１：対象のパンツを購入！

STEP２：レシートや納品書の画像を撮影

STEP３：応募ページへアクセスし、STEP２で撮影した画像をアップロード。必要事項に記入して「送信！」

おうちでご試着サービスについて

～finetrack公式WEB STORE限定～

商品の到着から１週間以内であれば、返品交換が可能です。

期間中、対象パンツを返品する際の返送料が０円！ 交換品をお届けする際の送料も０円で承ります。

（いずれの送料もfinetrackが負担）

・実施期間：2026年3月10日（火）～2026年5月12日（火）のご注文まで

・対象店舗：finetrack公式WEB STORE(https://www.finetrack.com/f/webstore)でご購入の場合に限ります

・対象商品：対象パンツのお届け（到着）から１週間以内で、未使用の対象パンツ

返品交換OK！ 返送料０円！返品交換の手順

ご返送前に返品交換内容を確認させていただきますので、

ご注文時の「ご注文内容確認」メールへのご返信

または、order@finetrack.com宛 へ

以下の内容を記載し、ご連絡ください。

●『ご注文情報』

ご注文確認メールに記載の「ご注文番号」

または、納品書右上の「伝票No.」

●『返品したい商品の情報』

商品番号または商品名、カラー、サイズ、数量

●『交換をご希望の商品の情報』

商品番号または商品名、カラー、サイズ、数量

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

内容確認後、折り返しご連絡させていただきます。

※土日祝日・営業時間外は翌営業日以降のご返信となります。あらかじめご了承くださいませ。

以下の場合、返品交換をお受けできません

・特別な理由がないまま商品到着から1週間を過ぎた商品

・フィールドなど、屋外で使用された商品

・お客様が汚損・破損された商品

（香水やたばこなどのにおいの付着等も含む）

・商品のパッケージ・タグ等を汚損・破損・紛失された商品

・裾上げ・刺繍・プリント・お直しなどの加工された商品

その他

※返品によって合計購入金額が１万円以下となった場合も、送料のご請求はいたしませんのでご安心ください。

※返品される場合、商品代金は全額返金いたします。

※対象パンツ以外の返品交換につきましては、finetrack公式WEB STORE＞「返品と交換について」(https://www.finetrack.com/f/guide/cancel)をご確認ください。

finetrackについて

株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、

長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手＝創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。

▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/

▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/

▽SDGsの取り組み▽

https://www.finetrack.com/brand/sdgs/