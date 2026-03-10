「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」、好評につき500ml缶を発売！ビールに近いおいしさが評価され、累計販売本数は早くも※1　2,500万本を突破※2

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹 以下、キリンビール）は、「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ（以下、ラガーゼロ）」ブランドから、500ml缶を4月7日（火）より全国で新発売します。

※1 当社ノンアルコール商品内比較 ※2 2026年2月時点

「ラガーゼロ」は、キリンビール史上最もビールに近い味のノンアルコール・ビールテイスト飲料として、2025年9月30日（火）に発売しました。 販売数量については、2025年12月に年間販売目標の110％に当たる55万ケース※3を販売し、累計販売本数は2,500万本を突破しました。

独自の「ラガービールテイスト製法（脱アルコール製法）」の採用で実現した「ビールに近いおいしさ」によって、お客様から高い再購買意向をいただいている※4ことに加え、おいしさを直感的に伝えるコミュニケーションによって、普段あまりノンアルコール飲料を飲まれない方にも広く支持をいただいている※5ことが好調の要因です。

※3 大びん換算 ※4・5 当社調べ

このような販売状況に加え、ご愛飲いただいているお客様から500ml缶の発売を要望するお声を多数いただいたことを受け、このたび500ml缶の発売に至りました。ラインアップの拡充によってより多様なニーズにお応えし、さらに多くのお客様に「ラガーゼロ」の「ビールを飲んだ時のような気分になれる」味わいや情緒的価値をお届けします。ノンアルコール・ビールテイスト飲料を「事情がある時に仕方なく飲むもの」から「生活を豊かにしてくれるもの」へと転換し、ノンアルコール市場のさらなる活性化に貢献していきます。

■「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」好調要因

１. 大好評の「ビールに近いおいしさ」によって、高い再購買意向を獲得

独自の「ラガービールテイスト製法（脱アルコール製法）」を採用することで実現した、飲みごたえがありながら後キレの良い「ビールに近いおいしさ」がお客様に好評をいただき、高い再購買意向をいただいています。

２.「おいしい」「ビールに近い」「信頼できる」イメージにおいて、当社商品内で最も高い評価を獲得

「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」という商品名や、赤い本格的なたたずまいのパッケージから、「おいしさへの信頼感・安心感」を伝達し、多くのお客様に手に取っていただいています。また1本飲んでいただくことで「ラガービールテイスト製法」によるビールに近いおいしさを実感いただき、「おいしい」・「ビールに近い」・「信頼できる」のイメージにおいて、お客様から高い評価をいただいています。

３. ノンアルコール非ユーザー・ライトユーザーのお客様を獲得

発売以降、普段ノンアルコール商品をあまり飲まないお客様を中心に、多くのお客様から支持をいただいています。高い味覚評価に加え、TV・デジタル・交通広告などさまざまな媒体で、ビールに近いおいしさを直感的に伝えるコミュニケーションを行ったことで、商品への期待をいただき、幅広いお客様に手に取っていただくきっかけになっています。

キリンビールは責任ある飲酒の取り組みに対するスローガン「DRINK FOR FUTURE -未来に向けた責任-」のもと、節度ある飲酒文化の醸成とこころ豊かな社会の実現を目指します。

-記-

1．商品名 「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」

2．発売日 2026年4月7日（火）

3．発売地域 全国

4．容量／容器 500ml缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 0.00％

7．製造工場 キリンビール名古屋工場