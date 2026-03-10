静岡大学 サイエンスカフェin静岡 開催のご案内

国立大学法人 静岡大学

静岡大学では、「サイエンスカフェ in 静岡シーズン42」を下記の通り開催いたします。

本イベントは、2006年より41シーズンに渡り継続的に実施し、市民の皆様にご好評いただいております。シーズン42では、静岡大学の教員が生物学、地球科学、化学、スポーツ科学の各分野の最先端の研究現場の様子を分かりやすくご紹介いたします。

日 時：2026年3月26日、4月23日、5月28日、6月25日、7月23日

いずれも木曜日 18:00～19:30

場 所：B-nest 静岡市産学交流センター ペガサート6階プレゼンテーションルーム

参加費：無料

定 員：150名（先着順）

WEB ：https://www.sci.shizuoka.ac.jp/science-cafe

【開催日程】シーズン42（2026年前期）

