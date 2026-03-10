「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」認定について

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」し、社会的評価を高めることを目的とした顕彰制度です。

当社は「職場環境整備の取り組み」、「健康経営の取り組み」、「人権尊重の取り組み」を通じて、働きやすい環境整備を推進しています。特に、従業員の健康増進はエンゲージメント向上や心理的安全性の高い職場形成を促し、結果的にパフォーマンスの向上に資すると考えています。

＜健康経営に関する主な取り組み＞

- 食生活の改善を目的に、当社オフィス内のカフェテリアにて、栄養価に配慮したお弁当の販売を行い、食習慣の見直しや健康的な食の選択を後押しする企画を定期的に実施しています。- 運動習慣の定着を目的に、社内でのヨガイベントの開催やチャリティランなど各種健康イベントへの参加を促進しています。また、運動量に応じてクーポンが付与されるアプリ「Vitality」を導入し、楽しみながら運動を継続できる環境づくりを進めています。- 従業員の健康・ウェルビーイングを支援するサービス「Cradle」を導入し、従業員一人ひとりの心身の状態やニーズを把握しながら、働きやすく活躍しやすい職場づくりに役立てています。加えて、共生社会の実現を目指し、人権尊重に関する社内研修を実施することで、多様性を認め合い、互いを尊重する企業風土の醸成にも取り組んでいます。- 不調の早期発見・対応のため、産業保健スタッフに相談・面談を申し込みやすい体制を整備し、プレゼンティズム／アブセンティズム（健康問題による生産性低下／欠勤・休業）の予防につなげています。また、従業員および家族向けに社外カウンセリングサービスも提供し、心身の健康から生活上の不安まで幅広く相談できる環境を整えています。- 定期的なエンゲージメントサーベイと結果に基づく職場改善、社長とのランチ会を通じて、相互理解と社内コミュニケーションの活性化を図るなど、心理的安全性の高い職場づくりを目指しています。

当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会