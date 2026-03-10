【札幌】LIVING HOUSE. アリオ札幌店。3月7日（金）リニューアルオープン

株式会社 リビングハウス

株式会社リビングハウス（本社：東京都港区、代表取締役：北村甲介、以下「当社」）は、北海道札幌市に展開する「LIVING HOUSE. アリオ札幌店」を、2026年3月7日（土）にリニューアルオープンしました。

今回のリニューアルでは、雑貨アイテムの大幅な拡充と、昨年当社グループ会社となったセンプレデザインとの協業による/SEMPRE（スラッシュ センプレ）のコーナー新設を中心に売場を刷新。開業から約20年が経過した本店舗を、今のリビングハウスらしい店舗へと進化させ、客層拡大と受注機会の創出を目指します。

リニューアルの概要

LIVING HOUSE. アリオ札幌店は、開業から大切に育ててきた売り場を見直し、時代の流れやお客様のニーズに即した店舗へとリニューアルします。特に、気軽に空間を彩れるインテリア雑貨を充実させることで、家具購入を目的としたお客様だけでなく、日常的に立ち寄りやすいインテリアショップとしての存在感を高めます。





ファサードの開口を広げ、ウィンドウ面を増設。インテリアショップとしての視認性を強化

/SEMPREによる北欧デザイナーアイテムのコーナー新設。これまで以上に身近に楽しめる商品構成で来店を促進

モダン・ナチュラルまで幅広いブランドラインナップで展開

リニューアルオープン記念キャンペーン実施中

4月19日（日）まで、家具・雑貨 全品10％OFF!

※一部商品を除く（セール品・展示品など）

店舗情報

店舗名：LIVING HOUSE. アリオ札幌店

所在地：〒065-8518 北海道札幌市東区北7条東9丁目2-20

商業施設：アリオ札幌

電話番号：011-743-9202

営業時間：10:00～21:00

定休日：施設に準ずる

リニューアルオープン日：2026年3月7日（土）

店舗URL：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2110/

リビングハウス代表取締役社長 北村 甲介のコメント

「LIVING HOUSE. アリオ札幌店は、約20年にわたり札幌の皆さまに支えられ、歩んでまいりました。私自身も、代表就任前に札幌店で店長をしていた経験があり、当時の経験やお客様との出会いは、今の私の原点とも言える大切な記憶です。

今回のリニューアルは、オープンから20年という節目をきっかけに、長年積み重ねてきた歴史を大切にしながら、「今のリビングハウスらしさ」を改めて形にする取り組みです。家具を購入する場としてだけでなく、雑貨やデザインアイテムを通じて、インテリアをもっと身近に、もっと自由に楽しんでいただける場所でありたい。これからも札幌の暮らしに寄り添い、日常に小さな豊かさをお届けできる店舗を目指してまいります」

参考情報

/SEMPRE（スラッシュ センプレ）

/SEMPRE（スラッシュ センプレ）は、株式会社センプレデザインとの協業から生まれたコラボレーション業態です。2024年8月、当社横浜ベイクォーター店内にインショップとして初出店し、北欧デザイン家具をはじめ、照明、テーブルウェア、ファブリック、インテリア雑貨など、暮らしに寄り添うアイテムを提案してきました。2025年8月には、センプレデザインが当社のグループ会社となり、北欧デザインを軸とした確かな審美眼と、当社の店舗運営・商品提案の知見を掛け合わせることで、/SEMPREの世界観と提案力をさらに広げています。デザイン性だけでなく、素材感や使い心地、背景にあるストーリーを大切にし、インテリアを日常の延長として楽しめるセレクションが特徴です。

公式ページ：

https://www.livinghouse-store.jp/search-by-brand/sempre/

会社概要

株式会社リビングハウスは、「心ひろがる世界に住もう。」をコンセプトに、関東・関西を中心に全国で約40店舗を展開するインテリアブランド。私たちのものづくりのテーマは「品のある混沌」。1つのテイストに縛られず、モダンからナチュラルまで幅広いスタイルを取り入れ、多様な世界観が混ざり合うことで生まれる心地よい空間づくりを大切にしています。また、LIVING HOUSE.のスタッフは 「空間時間デザイナー」として、単に理想のインテリアを叶えるだけでなく、お客様がまだ気づいていない新しい暮らしの可能性をご提案します。さらにリアルな住空間をイメージできる3Dシミュレーションや、理想のインテリアをもっと手軽に実現できる「30回分割金利・手数料無料払い」など、安心してお買い物を楽しめるサービスも充実。

会社名：株式会社リビングハウス

代表者：代表取締役社長 北村 甲介

創業：1942年3月

所在地：東京都港区南青山2-9-28青山NSビル2F

URL：https://www.livinghouse.co.jp/

事業内容：家具、インテリア、オーダー家具、システム収納、インテリア雑貨、海外製品の企画販売。リフォームの企画・設計・施行。店舗プロデュース企画。



