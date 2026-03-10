AVILEN、「データサイエンティスト研修」をリニューアル

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、プログラミング未経験から実務に必要なデータサイエンススキルを体系的に習得する「データサイエンティスト研修」の内容をリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、カリキュラム内容を一部見直し、入門・速習の2コースを合わせて従来の52時間から約40時間で完結する構成へと最適化しました。実務に即した演習はそのままに、より短期間で効率的に学べるプログラムへと進化しています。

◆リニューアルの内容

本リニューアルでは、受講生がより着実にステップアップできるよう、学習ボリュームと内容の再設計を行いました。

◆「データサイエンティスト研修」とは

- カリキュラムの最適化： 「入門コース」と「速習コース」の各内容を精査し、2コース合わせて約39時間（学習目安）と、多忙なビジネスパーソンでも学びやすいボリュームに刷新しました。- コース体制の維持： 未経験者向けの「入門」と、より高度な実装を学ぶ「速習」の2段階構成を維持しつつ、各ステップで得られるスキルをより明確化しています。- 実務スキルの最短習得： 厳選されたカリキュラムにより、基礎から機械学習モデルの実装まで、実務に必要なエッセンスを最短期間で習得できるよう設計しました。

eラーニング、演習課題提出、ディスカッション会の3ステップで実践力を養います。

〈入門コース〉

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/285_1_3db05ecc1c5b0beafb0ab713a9535404.jpg?v=202603100251 ]

〈速習コース〉

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/285_2_bcae75ed79cb2db6eb0764ea82f0f8b4.jpg?v=202603100251 ]

◆今後の展望

本研修の受講を通じた知識習得にとどまらず、実務でのデータ活用を見据えた演習コンテンツやサポート体制の強化を進めてまいります。さらに、受講後の実務活用やスキル定着にフォーカスした学習設計を通じて、データサイエンティストとしての実践力向上を支援していきます。

AVILENは今後も、研修の実施とその先の実務活躍を重視した教育プログラムの提供を通じて、データサイエンスを「より身近で、学びやすいもの」へと変えることで、企業の内製化支援をより一層加速させてまいります。

◆ご相談・見積依頼

サービスページ

https://avilen.co.jp/personal/course/data-scientist/

資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/course/data-scientist/form/download/

見積依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/course/data-scientist/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社の企業（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。