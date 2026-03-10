花王「melt」、都会の真ん中で森林浴を楽しむ没入型体験スポット「森の香りの美術館」を2026年3月16日より期間限定オープン

花王melt PR事務局

花王株式会社のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、都会の真ん中で森林浴を楽しめる「森の香りの美術館」を、METOKYO IKEBUKUROにて2026年3月16日（月）から3月29日（日）までの期間限定でオープンします。本イベントでは、パンフレットを片手に美術館を巡るように鑑賞しながら没入できる、香りと髪をテーマにしたアート型導線の体験を提供します。深呼吸したくなる香りに包まれる没入型の映像演出をはじめ、視覚や嗅覚などの感覚で楽しめる“5Dの森林浴体験”や香りの展示アートなどを通じて、自分に合った香りと出会い、ブランドが提案する“休みながら美しく、休息美容”なひとときをお届けします。

●「森の香りの美術館」展示内容

嗅覚や視覚、触覚といったさまざまな感覚を通じて、自分に合った香りと出会う体験をお楽しみいただけます。会場では、イベント全体をご案内するパンフレットを来場者にお渡しします。館内の巡り方を紹介するガイドとしてはもちろん、4つの問いに答えながら直感的に香りを選び、その瞬間に感じたことを記録することができます。ページをめくるごとに「森の香りの美術館」を巡る没入体験へと誘い、その余韻を持ち帰るまでのひとときを収められる特別な一冊になります。

■プログラム内容

１. 香りの展示アート

映像・ビジュアル・香りを組み合わせた展示により、「melt」の3つの香り（モイスト／スムース／ディープ）を、視覚や聴覚を通じて感覚的に表現します。来場者は、第一印象で気になった「melt」のシリーズの香りを選び、“直感的に香りを見つける体験”をお楽しみいただけます。

２. 5D“森林浴”体験ルーム

森林の5D映像と、「melt」独自の音浴サウンド、そして思わず深呼吸したくなるような香りが漂う空間の中で、まるで森の奥深くにいるような新感覚を体感いただけます。柔らかなクッションに身を預け、映像・音・香りに包まれながら、ここでしか味わえない約3分間の特別な体験をぜひお楽しみください。

３. 香りのテイスティング体験

体験エリアでは、3種類の香りと商品を実際にお試しいただけます。香りのテイスティング体験や髪へのタッチアップを通じて、使用感やなりたい仕上がりといった観点から各シリーズの違いを比較。感じたことを言葉としてパンフレットに記録することで、心が動いた瞬間を振り返りながら、自分に合ったシリーズを見つけていただけます。また、ディープシリーズの香りをイメージしたテラリウム展示や、“髪の化粧水”のタッチアップ体験もご用意しています。

４. 持ち帰りピールオフ体験

パンフレットに書き留めたメモを通じて、いまの自分に合うシリーズを選び、その香りをピールオフ仕様でパンフレットに収めることができます。選んだ香りを持ち帰ることで、ご自宅でも体験の余韻をお楽しみいただけます。

■SNS連動キャンペーン

森の香りの美術館でのアート型体験を“思い出”として残していただけるよう、会場内ではBeRealでの撮影を楽しめる設計としています。写真や動画で映える5D森林浴体験ルームやミラー装飾をはじめとするフォトスポットを多数設置しています。会場内でBeRealを撮影し、InstagramやXなどのSNSに投稿いただいた方には、ご自身でパンフレットにスタンプを押印できるほか、特典として「melt」ロゴ入りのタングルティーザーや「melt」の豪華サンプルミニセットが当たる、ハズレなしのガチャ体験をご用意しています。

●開催概要

開催期間：2026年3月16日（月）～3月29日（日）

営業時間：11:00～21:00 ※初日のみ15:00～開始となります。

開催場所：ME TOKYO IKEBUKURO 4F（東京都豊島区東池袋1-9-3 TRN東池袋）

アクセス：池袋駅 32出口から 徒歩約1分

入場料：無料

●「melt」について

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトとし、2024年4月に発売したヘアケアブランドです。音・泡・感触・香りでさまざまな感覚にはたらきかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」に変える提案が支持され、発売以降の累計出荷本数が700万本*を突破。より多くのお客さまに、休みながら美しくなるという“休息美容”の価値をお届けしています。

今後も「melt」は、休みながら美しく“休息美容”の価値をお届けする特別な機会を提案してまいります。

「melt」ブランドサイト・公式SNS：

ブランドサイト(https://meltbeauty.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/meltbeauty_jp) X (旧:Twitter)(https://x.com/meltbeauty_jp) TikTok(https://www.tiktok.com/@meltbeauty_jp)

*2024年2月～2025年12月15日までに出荷されたmeltシリーズ（本体、つめかえ、限定品含む）総数量 花王調べ