ポーラ最高峰ブランド「B.A」 日本最大級のアートフェア「ART FAIR TOKYO 20」にて特別空間を展開。 人の可能性を呼び覚ますような、アートと響き合う体験を創出。

株式会社 ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林琢磨)は、国内外から多くのギャラリーが一堂に会す、日本最大かつアジア最古のアートフェア「ART FAIR TOKYO 20」にて、ポーラ最高峰ブランド「B.A 」の特別空間演出を会場内の一般アクセスエリア、ならびにVIPラウンジ「AFT Premium Lounge produced by POLA B.A」を展開いたします。

長年にわたり文化芸術支援にも積極的に取り組んできたポーラは、Science. Art. Love.の理念のもと、いつの時代も、芸術が、美のあり方を教えてくれると考えています。古美術から現代アートまでを横断し、美の時間の流れを世界へ発信する、日本最大級のアートフェア「ART FAIR TOKYO 20」。その、時代を超えて美の価値を問い続け、アートを通じて人の可能性を広げようという姿勢に共鳴し、本フェアにおいてポーラ最高峰ブランド「B.A」のアートと響き合う特別な体験を展開することとなりました。

「B.A」は、肌だけでなく生き方そのものの美しさを問い続けてきたブランドです。その時代のポーラ最新の研究や感性品質を探求することで、生命美と向き合ってきました。そんなB.Aの生命美を、世界的フラワーアーティストの東 信氏と共にブランドアートとして表現しています。

「時間や年齢にとらわれず、人の可能性を広げたい」というB.Aの価値観を、「自然現象」「植物の生命美」「人の営み」という3つのビジュアルの多重積層によって表現した、B.A 第7世代のアートワーク「Timeless possibilities」をテーマに、ここでしか体感できない特別な空間を展開いたします。

会期：2026年3月13日(金) ～ 3月15日(日)

3月13日・14日 11:00 ～ 19:00

(最終入場は 18:30 まで）

3月15日 11:00 ～ 17:00

(最終入場は 16:30 まで）

ART FAIR TOKYO 公式HP：https://artfairtokyo.com/