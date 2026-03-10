コメダ珈琲店の人気デザートを「小枝」「エンゼルパイ」などの菓子で再現！幻の味「キャラメルオーレ」の「チョコボール」も登場　３月17日（火）より期間限定発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝、代表取締役社長・太田 栄二郎）は、株式会社コメダ（愛知県名古屋市、代表取締役社長・甘利 祐一）が運営するフルサービス型の喫茶店「珈琲所 コメダ珈琲店」とコラボレーションした菓子5品を3月17日（火）より新発売いたします。

コメダ珈琲店の人気メニューの味わいを、森永製菓の定番ブランドで再現した、驚きと楽しさのあるラインアップです。

ココアビスケットクランチが心地よい「小枝＜クロネージュ＞」、ふわもちマシュマロが特長の「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」、ふんわりとメープルが香る「シロノワールサンドクッキー」、そしてコメダ珈琲店店舗では味わえないコラボレーション限定の“幻の味”「キャラメルオーレ」をイメージした「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」まで、コメダ珈琲店のメニューとの食べ比べや、家族・友人とシェアしても楽しい商品です。

春のティータイムを華やかに彩る、コメダ珈琲店の味わいを手軽に菓子で楽しめる商品の発売により、お客様に笑顔を提供してまいります。

小枝＜クロネージュ＞、小枝＜クロネージュ＞ティータイムパック

・ココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを合わせることで、ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」の味わいを再現した小枝

ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞

人気デザート「クロネージュ」をイメージした味わい。

・ココア味のビスケット生地でバウムクーヘンを、マシュマロでソフトクリームとシロップの味わいを表現した、満足感のある品質。

シロノワールサンドクッキー

・デニッシュ生地をイメージしたふんわりメープル香るクッキーで、まろやかなアイスの味わいを表現したクリームをサンドすることで、人気デザート「シロノワール」をイメージ。

チョコボール＜キャラメルオーレ＞

・コメダ珈琲店で人気の「アイスオーレ」と「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせ、コメダ珈琲店の店舗で味わえないオリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」を考案。

・「アイスオーレ」をイメージしたチョコでチョコボールに使用しているキャラメルをコーティングすることで、「キャラメルオーレ」の味わいを表現。

・パッケージでは、コメダ珈琲店 店員風キョロちゃんが「幻の味を開発しちゃったクエッ！」でオリジナルフレーバーであることを楽しく訴求。

■ご参考

珈琲所 コメダ珈琲店とは

1968年創業、名古屋発祥のフルサービスの喫茶店。街のリビングルームとして、「くつろぐ、いちばんいいところ」をお客さまに提供している。

シロノワール

1977年から販売する、あたたかいデニッシュと冷たいソフトクリームの温度差が楽しいコメダの看板デザート。白いソフトクリームを、黒っぽいデニッシュ生地の上にのせた見た目が、名前の由来。

クロネージュ

あたたかいココアバウムクーヘンに、冷たいソフトクリームをのせたデザート。ココア色の「黒」と、ソフトクリームを雪に例えた「雪＝ネージュ」から名付けられた。