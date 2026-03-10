リカバリーウェア「MEDiHEAL(R)」新CMの発表会開催！３月１１日（水）午後より放送開始!!

株式会社ワークマン

作業服を扱うワークマンとWORKMAN Plusなどの既存店９６５店、作業服を扱わない新業態のWORKMAN Colorsとその前身の#ワークマン女子店の１２２店の合計１０８７店を展開する株式会社ワークマン（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役社長：小濱英之）は、近年非常に大きな注目を集めているリカバリーウェア「MEDiHEAL(R)（メディヒール）」のブランドアンバサダー“百獣の王”武井壮さんと“霊長類最強女子”吉田沙保里さんをお迎えした新CMを３月１１日午後より放送します。

＜ワークマンにとっては６年ぶりのCM放送＞

ワークマンは２０２０年までCMを放送しておりましたが、その後マーケティングの手法をSNS、インフルエンサーの活用に重点を置いてきました。当社にとっては吉幾三さんのCMイメージが強いですが、２０１３年以降は製品の紹介をメインにした内容にシフトしております。今回の新CMは実に６年ぶりで、タレントを起用したCMは１３年ぶりになります。

＜なぜ６年ぶりにCMを再開するのか＞

２月９日に東京国際フォーラムで開催された「ワークマン２０２６年新製品発表会～Colors＆MEDiHEAL(R)」のMEDiHEAL(R)ステージで、当社専務取締役土屋が「マス化製品戦略」を発表しました。今後のビジョンとして全売上の１０％に当たる２００億円規模の製品を開発し、ワークマンを再び成長路線に導くという、これまでとは真逆の戦略です。ワークマンは５つのカテゴリーでマス化製品を強化していきますが「MEDiHEAL(R)」は２０２６年暦年で２１００万点３５０億円を計画。これまで培ってきたSNS、インフルエンサー活用だけでなく多くの生活者に認知を広めるべくCM放送を決定しました。

＜MEDiHEAL(R)の春夏新製品は大好評、一時的に欠品するも今後も続々大量入荷＞

２０２５年９月より「ワークマンリカバリーウェア市場に本格参入」し、１２月までのわずか４ヶ月で３１９万点の販売を記録しました。春夏新製品が本格的に投入された１月～２月は２１４万点で、関東地方を中心に一時的なアイテム欠品はあったものの、今後随時１００万点単位で入荷予定です。お二人による新CMが放送される３月は単月で２００万点の販売予測です。

ワークマンは「リカバリーウェアの大衆化」をキーコミュニケーションに掲げ、圧倒的な低価格、１０８７店舗の販売網で生活者皆様の疲労回復をサポートしていきます。大手他社が低価格帯のリカバリーウェアを発売開始していますが、新CMによるブランド力強化でリカバリーウェア市場Ｎｏ．１を目指します。