牛丼＋油そばを新定番に！吉野家『牛丼・油そばセット』を3月12日から販売開始

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、3月12日（水）11時より、全国の吉野家店舗にて『牛丼・油そばセット』を販売いたします。『牛丼（並）・油そば（並）セット』本体価格864円（店内税込価格950円テイクアウト税込価格933円）は、吉野家の定番商品である牛丼に加え、油そばを組み合わせた商品です。『牛丼・油そばセット』はテイクアウトも可能です。

※一部店舗では販売しておりません。

【牛丼・油そばセット】

太めのもちもち麺に、背脂とラードを加え、にんにく・醤油・胡椒が効いたたれを絡めた油そばと、吉野家の牛丼を一度に楽しめる満足感のあるセットです。油そばにはメンマ、のり、青ねぎをトッピングし、酢やラー油で味変もお楽しみいただけます。牛丼・油そばともにサイズ変更が可能です。牛丼は小盛、並盛、アタマの大盛、大盛、特盛、超特盛の6サイズ、油そばはミニ・並の2サイズをご用意しており、お客様のお好みや食事シーンに合わせてお選びいただけます。

詳細を見る :https://www.yoshinoya.com/lp/aburasoba-set_2602/牛丼（並）＋油そば（並）

