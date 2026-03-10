【かっぱ寿司】お持ち帰り「中とろ、サーモン、いくら」など人気ネタ尽くしでリニューアル！平日お受け取りのみ対象、アプリにてお持ち帰り１００円ＯＦＦクーポンも配信中！ハレの日やホームパーティー、母の日に！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年3月19日（木）から、人気ネタがセットになったお持ち帰りメニュー『定番11種セット(1人前～5人前) 』『お手頃11種セット(1人前～5人前)』『極上１０種セット(1人前～5人前)をかっぱ寿司全店で販売いたします。

かっぱ寿司はこの春、「中とろ」「サーモン」「いくら」など幅広い世代に人気のネタを盛り込んだお持ち帰りメニューをリニューアルし、ハレの日の食卓やお花見、ホームパーティーなど春のさまざまなシーンに合わせてお楽しみいただけるラインアップをご用意いたしました。現在、店舗・WEB・アプリにてご予約を承っているほか、アプリではお持ち帰り限定の100円OFFクーポンも配信しており、よりお気軽に本格寿司をお持ち帰りいただけます。

今回リニューアルしたセットは、用途にあわせて選べる3種類。まず「定番11種セット」は、中とろ・まぐろ・サーモン・煮穴子・特盛ねぎとろなど定番ネタをしっかり詰め込んだ満足感のあるセットで、ご家族との団らんや春休みのごちそうに最適です。続く「お手頃11種セット」は、びん長まぐろ、とろサーモン、えび、特盛ねぎとろ、サラダ軍艦など、価格も品質も嬉しい“ちょうどいい”内容が魅力で、友人との集まりや気軽なお花見にもぴったりの一品です。さらに、特別な日を華やかに彩る「極上1０種セット」では、中とろ、活〆はまちはらみ、赤えび、うなぎ、いくらなど贅沢なネタを厳選し、卒業・入学・就職・節句など春のハレの日にふさわしい豪華さを備えています。

いずれのセットも1人前から5人前まで選べ、用途や人数に合わせて柔軟にご利用いただけます。春の食卓を、かっぱ寿司のお持ち帰りでぜひ華やかにお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【「かっぱ寿司 お持ち帰り」商品概要】

・販売期間：2026年3月19日(木)～

・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗を除く）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。 ※掲載写真はイメージです。

※ご注文は店頭、かっぱ寿司公式アプリ、WEB予約サイトから受け付けいたします。

※公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

※ご注文WEBサイト：https://takeout.kappasushi.jp/main/

定番11種セット

1人前（11貫）：1,280円（税込）～

2人前（22貫）：2,560円（税込）～

3人前（33貫）：3,840円（税込）～

4人前（44貫）：5,120円（税込）～

5人前（55貫）：6,400円（税込）～

■内容

中とろ、まぐろ、サーモン、とろサーモン、いか、平貝、赤えび、えんがわ、煮穴子、いくら、特盛ねぎとろ

※画像は3人前です

お手頃11種セット

1人前（11貫）：870円（税込）～

2人前（22貫）：1,740円（税込）～

3人前（33貫）：2,610円（税込）～

4人前（44貫）：3,480円（税込）～

5人前（55貫）：4,350円（税込）～

■内容

びん長まぐろ、いか、とろサーモン、平貝、えんがわ、海老、ししゃもっこ軍艦、特盛ねぎとろ、サラダ軍艦、感動コーン、玉子

※画像は3人前です

極上１０種セット

1人前（11貫）：1,830円（税込）～

2人前（22貫）：3,660円（税込）～

3人前（33貫）：5,490円（税込）～

4人前（44貫）：7,320円（税込）～

5人前（55貫）：9,150円（税込）～

■内容

中とろ(1人前毎に二貫ずつの提供)、活〆はまちはらみ、赤えび、平貝、いか、とろサーモン、うなぎ、えんがわ、特盛いくら、特盛ねぎとろ

※画像は3人前です【ご好評の海鮮丼がリニューアル！さらに人気セットメニュー、ちらし寿司も販売継続！】

まぐろ尽くし６種セット 1人前1,070円(税込)～ 2人前 2,140円(税込)～※画像は1人前ですまぐろ・サーモン特盛いくら６種セット 1人前1,165円(税込)～ 2人前2,330円(税込)～ ※画像は1人前ですサーモン特盛いくら尽くしセット 1人前1,315円(税込)～ 2人前2,630円(税込)～※画像は1人前です厳選ネタ８貫セット 1人前595円(税込)～ (まぐろ､びん長まぐろ､サーモン､えび､いか､玉子､いくら､特盛ねぎとろ)バラエティ１６貫セット 1人前1,650円(税込)～ (中とろ､まぐろ､活〆はまち､サーモン､とろサーモン､いか､赤えび､平貝､えんがわ､えび､煮穴子､玉子､特盛いくら､特盛ねぎとろ､感動コーン､サラダ軍艦)かっぱの特上１０貫セット 1人前1,920円(税込)～ (中とろ×2､まぐろ､とろサーモン､活〆はまちはらみ､赤えび､平貝､うなぎ､特盛うに､特盛いくら)贅沢いくらちらし 1人前3,000円(税込)～いくらサーモンちらし 1人前1,875円(税込)～NEW お持ち帰り用 贅沢10種の海鮮丼 1人前 1,030円(税込)

【お持ち帰りのご予約も簡単！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！ 】

会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。

URL: https://www.kappasushi.jp/support/app

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク

3.お得なクーポンを不定期で配信

4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット

