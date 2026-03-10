【ご自愛温活ステイ】熱海温泉の宿が4大特典付プラン販売開始　季節の変わり目は温泉と生姜湯で“ととのい”を｜～2026年7月17日

株式会社リロバケーションズ大浴場

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「熱海風雅（所在地：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8）」は、冬から春、春から夏と体調を崩しやすい季節の変わり目に心と身体を労わる「ご自愛温活ステイ」プランを2026年7月17日（金）まで販売いたします。

熱海風雅 公式サイト：https://www.atami-fuga.com/

熱海風雅は、伊豆の旬の食材を使用したフレンチや絶景を愉しめる温泉旅館です。

本プランは、当館大浴場から一番近い客室「新館・1階和洋室ツイン」専用のプランです。何度でも気軽に湯浴みをお愉しみいただけるよう各種タオルは通常の倍の量を予めお部屋にご用意しており、追加も可能です。

また、大浴場には女性専用の岩盤浴もございますので、温泉と合わせてご利用いただくのもおすすめです。

湯上り後は韓国発スキンケアブランドのシートマスクと熱海温泉の新名物「熱海ラムネ」でリフレッシュいただき、おやすみ前には生姜湯で身体を内側からあたため、ゆったりとお休みいただけます。

季節の変わり目や新生活のスタートなど心身ともに負担がかかりやすい時期、日々をがんばる自分に少しだけ労わりの時間をあげてみてはいかがでしょうか。

ご自愛温活ステイプラン

新館・1階和洋室ツインシートマスク（特典）ロビーラウンジ

プラン名：【和洋室限定】温泉のすぐそばでととのう／がんばる私のご自愛温活ステイ＜スタンダード★雅＞

■プラン特典

１.湯上りセット（シートマスク・アメニティ） ２.湯上りドリンク

３.生姜湯 ４.タオル使い放題

※１.は大人のみ（男女問わず）２.３.はお一人様につきおひとつ

価格：18,700円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

熱海ラムネ ※仕入状況により変更の場合あり

■熱海風雅

眺望自慢のお部屋から和室まで 多彩な＜客室＞ドゥミ（ハーフ）ビュッフェ スタイルのお食事幻想的空間で愉しむ＜美肌温泉＞気軽にリフレッシュできる ＜岩盤浴＞※女性専用熱海の街と海を眺める ＜屋上テラス＞

熱海風雅｜概要

住所：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8

TEL：0570-003-141 部屋数：40室

館内設備： レストラン、大浴場、岩盤浴、アミューズメントルーム、テラス、ライブラリー

アクセス：熱海駅よりお車にて約１5分、来宮駅より送迎あり※要予約

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_fuga

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://x.com/Relo_hotels

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

企画制作ユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/