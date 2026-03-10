日本最大級のトランクルーム「ハローストレージ」、「ハローストレージ福岡東区原田」のオープンで福岡県内の出店数100件を突破！

エリアリンク株式会社

エリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下、エリアリンク）は、日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」において、2026年2月28日に「ハローストレージ福岡東区原田」を新規出店いたしました。今回の出店により、福岡県の出店数が100件を突破したことをお知らせいたします。

ハローストレージ福岡東区原田

当社では、コンテナを活用した屋外型トランクルームや、ビルの1フロアまたは建物1棟をトランクルーム専用に設計した屋内型トランクルーム、さらにはバイク専用トランクルームなど、さまざまな形態で全国47都道府県に出店を進めています。福岡県内においても、住宅街やオフィス街の付近を中心に展開を進めてまいりました。

◆福岡県内での展開背景と利用状況

全国で最も人口が多い東京都と同様に、地方都市においても収納スペースが限られた住宅事情や、オフィスの収納場所確保といったニーズが高まっています。中でも九州地方最大の都市である福岡県においても、自宅の収納スペースを圧迫しがちなシーズンオフの衣類や季節家電、思い出の品などの収納に「ハローストレージ」が選ばれています。空調設備やセキュリティ設備が充実した屋内型や、車の乗り入れが容易な屋外型など、用途に合わせた使い分けが可能です。

また、こうした地方都市でのニーズ拡大を受け、エリアリンクは全国のストレージ事業者を対象に、トランクルームの新規出店から集客、解約までを一括でサポートする「パートナー制度」の運用も実施しています。九州エリアについてもJR九州コンサルタンツが展開する北九州エリアの物件の運営と支援を2026年1月から開始しております。

◆今後の展望

エリアリンクでは、今後も当社の強みであるデータ分析を活かしながら、お客様のニーズをもとに多様なトランクルームを日本全国で展開してまいります。自社での新規出店に加え、パートナー制度の拡大も積極的に推進し、2029年末までに現在の約2倍となる総室数20万室の展開を目指してまいります。福岡県を含む九州エリアにおいても、利便性の高い収納インフラの提供に努めます。

◆福岡県の「ハローストレージ」新規オープン情報（※一部抜粋）

3月15日（日）福岡県宗像市「ハローストレージ宗像赤間」

3月31日（火）福岡県春日市「ハローストレージ春日下白水」

最新情報はハローストレージ公式 HP をご覧ください。

ハローストレージ HP：https://www.hello-storage.com/

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,919物件、127,541室（2026年2月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。海上運送用のコンテナを利用した屋外型、ビルのフロアまたは建物一棟をトランクルーム専用に設計した屋内型のトランクルームをはじめ、バイク専用のトランクルームなどさまざまな形でサービスを提供しています。

トランクルームに関する情報サイト「kurasul」：https://kurasul.hello-storage.com/

【ご参考】「パートナー制度」とは



本制度は、トランクルームの立ち上げからサービス提供までをワンストップで可能にするビジネスパートナー制度です。集客・契約・解約から定期清掃、トラブルの一次対応まで、トランクルームの運営に関する業務をエリアリンクが一括で請け負います。掲載物件数No.1※のトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンクがトランクルーム事業全体をサポートすることで、人件費・システム開発の削減、稼働率アップによる売上の増加が期待でき、売上賃料の90%をパートナー企業に還元します。

詳細URL：https://www.arealink.co.jp/service/storage/partners/

説明動画：https://youtu.be/TKQvkDn4zoQ?si=zHOUj18F-lZlMEph

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2025年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：81名（2025年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/