ENFÖLD / någonstans代官山 蔦屋書店POP-UP開催（3/20-4/7）
ENFÖLD / någonstansは、3月20日（金）より開催される代官山 蔦屋書店POP-UPにあわせ、通常販売に先駆け一部商品を代官山 蔦屋書店および公式ECにて先行発売いたします。
さらに、ENFÖLDでは、会場および公式EC限定の特別なアイテムを展開。限定別注アイテムを含む、本企画ならではのラインナップをお届けします。
会期：3月20日（金）- 4月7日（火）
住所：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山 蔦屋書店 2号館1階
■ ENFÖLD
独自の色彩感覚と繊細なタッチで注目を集めるアーティスト・丸山サヤカ氏とのコラボレーションによるオリジナル柄を大胆にプリントしたアイテムをはじめ、ENFÖLD 26SSランウェイショーで配布されたコンセプトレターのデザインを反映したTシャツなど、特別なラインナップを展開いたします。
蔦屋および公式EC限定で発売いたします。
【ECHO PLANET T/SH】 \8,800(税込)
【DRAWSTRING WIDE-PANTS】\55,000(税込)
【DRAWSTRING BAG】\31,900(税込)
【KNEE-HIGH-SOCKS】\5,500(税込)
【ECHO PLANET T/SH】 \8,800(税込)
【ECHO PLANET T/SH】 \8,800(税込)
【ROLL-UP DRAPE SHORT-PANTS】\66,000(税込)
【DRAWSTRING BAG】\31,900(税込)
【MINIMAL TOTE-BAG】\5,500(税込)
and more
■någonstans
登山体験を通して自然と向き合い、その記憶や感覚を油彩で描き続ける油絵画家・羽生みつ子氏とのコラボレーションアイテムを展開いたします。
アルプスを描いた作品を全面にプリントし、雄大な風景の奥行きや筆致のニュアンスまでを丁寧に落とし込んでいます。
【long-sleeves】\18,700(税込)
【dress】\35,200(税込)
【half-sleeves bench jacket】\79,200(税込)
【t-shirt】\24,200(税込)
【cycling zip pullover】\39,600(税込)
and more
■ 先行発売
4~5月発売のアイテムを代官山 蔦屋書店・ECにて一部先行発売
5月商材は4/7 POP-UP終了後、EC表示終了
About ENFÖLD
HIDDEN BEAUTY（隠された美）
『誰かの為に無理をして装うのではなく服を纏う者が最高に贅沢な気持ちになれる服』
本質の美は隠された所にあると考えます。
着る人だけが感じる着心地の良さや体のフィルムをあえて隠し創り上げるシルエット
それらを重要視して女性的な美しさを表現しています。
ENFÖLD HP：https://www.enfold.jp/
ENFÖLD ONLINE STORE：https://www.ec-store.net/enfold
Instagram：@enfold_official
About någonstans
SOMEWHERE YOU BELONG（あなたが調和するどこかで）
人にはそれぞれ自分と調和する場所がある。
日常と離れた「どこかに」そんな場所を求めて旅をする。
自分の感覚に素直にそこで得たものを受け入れ、身を委ね調和していく。
そしてまた新しい自分になっていく。
そんな場所で身に纏いたい日常と非現実が交錯する服を表現します。
någonstans HP：https://www.nagonstans.jp/
någonstans ONLINE STORE：https://www.ec-store.net/nagonstans
Instagram：@nagonstans_official
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）
・ 創業：2000 年 3 月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/