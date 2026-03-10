GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店オープン1周年記念！ 「コロネ あんバターストロベリー」数量限定発売

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）が運営する「GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店」は、2026年3月11日（水）より、オープン1周年を記念して、新商品「コロネ あんバターストロベリー」を数量限定発売します。

■ゴディパン 松坂屋名古屋店 1周年記念「コロネ あんバターストロベリー」

名古屋で長く親しまれている、あんバターの味わいをコロネに。こしあんを使ったあんバターにホワイトチョコレートを合わせたバーをストロベリークリームでやさしく包みました。喫茶店文化が息づく名古屋のいつもの味をゴディパンらしく表現しています。

■商品概要

商品名：

ゴディパン 松坂屋名古屋店 1周年記念「コロネ あんバターストロベリー」

販売期間：

2026年3月11日（水）～4月7日（火）（予定） ※1日150個限定販売

取扱店：

GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店（https://www.godiva.co.jp/godipan/）

価格（税込）：

550円