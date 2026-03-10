【想定計画比 約5倍*¹と好調】紫で歯を白く見せる新発想「SMILE+（スマイルプラス）」からホワイトニングシート＆ペースト新発売

株式会社千空

株式会社千空（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：平井翠）は、ホームホワイトニングブランド「SMILE+（スマイルプラス）」より、「美歯シートEX」「美歯ペーストEX」を2026年3月2日から全国のドラッグストア・バラエティショップなどで販売開始しました。

従来販売している「美歯シート」をアップデートし、紫の補色理論に着目した新モデルとして展開。さらに、歯磨き後に使用するトリートメント発想の「美歯ペーストEX」も新たにラインアップに加わります。

「美歯シートEX」は、オンラインでの販売開始から１週間で、当初の想定計画数量の約5倍*¹を売り上げ、初動から高い関心を集めています。

*¹…オンライン販売における当初想定計画数量との比較（社内見込み）。集計期間：2026年3月3日～3月9日。

■紫補色効果*²のメカニズム

紫は黄色の補色です。黄色みが気になる部分に紫を重ねると、色味が打ち消し合い、トーンが明るく見える“色補正”が起こります。

本製品は紫色のシート・ペーストを採用し、歯の黄ばみを視覚的にカバーして、使用後すぐに歯を明るく見せる*³設計です。

この仕組みは、黄ばみが出た髪に紫シャンプーを使うと透明感のある色味に見えるのと同じ「補色（カラーコレクション）」の考え方です。

*²…使用中の見え方

*³…ブラッシングの併用

■商品特徴

●美歯シートEX

"新時代のホワイトニング*³”

約30分間歯に貼付し、その後ブラッシングを行うことで、清潔感のある口元印象へ導きます。研磨剤不使用処方で、歯を傷つけにくい設計です。

〈主な配合成分〉

・チャ葉エキス（清浄）

・パパイン（汚れ除去補助）

・フィチン酸（歯の保護）

〈使用方法〉

１.シートを取り出す

長方形の長いシートが上の歯、短いシートが下の歯用です。

２.シートを貼る

密着しやすいように歯ブラシで歯の表面の汚れを取り除いてから使用してください。

３.30分待つ

待ち時間は好きなことをして過ごしましょう。ながらホワイトニング*³が可能です。

４.ブラッシングで洗い流す

30分後、シートを剥がします。歯に残ったジェルを歯ブラシでブラッシングして洗い流しましょう。ツルツルで黄ばみが取れた歯に仕上がります。

●美歯ペーストEX

"2分で叶える美歯ケアトリートメント"

通常の歯磨き粉とは異なる「歯磨き後に使うトリートメント」という画期的なアプローチ。紫色の液状ジェルが黄ばみを視覚的に補正*²しながら口内環境を整えます。

〈トリプルアプローチ〉

・ホワイトニング*³

・舌苔ケア

・口臭ケア

〈使用方法〉

１.通常の歯磨きを行う

まずは普段お使いの歯磨き粉でブラッシングを行ってください。

２.美歯ペーストEXを歯に塗布

歯の表面全体に均一に塗布します。

３.２分間円を描くようにブラッシング

満遍なく歯をブラッシングしてください。

４.ペーストを吐き出して口をすすぐ

口に残ったペーストは吐き出してください。

■従来品「SMILE+ 美歯シート」の販売実績を背景に“紫”へ進化

従来品「SMILE+ 美歯シート」は、Amazonをはじめとするオンライン販売に加え、全国のドラッグストア・バラエティショップなどで展開し、累計約470万枚*⁴を販売するなど、幅広いチャネルで支持を集めています。

こうした実績を背景に、さらなる進化モデルとして誕生したのが「美歯シートEX」です。

従来の“貼るだけ”という手軽さはそのままに、紫の補色発想に着目した処方へアップデート。歯の黄ばみが気になる方に向け、見た目の印象に配慮したアプローチを取り入れました。

*⁴…自社集計による、従来品「SMILE+美歯シート」のオンライン・オフライン累計出荷枚数。2026年3月時点。

商品概要

「スマイルプラス 美歯シートEX 」

容量：14回分（28枚）

価格：1,400円（税込1,540円）

「スマイルプラス 美歯ペーストEX 」

容量：30ml

価格：1,200円（税込1,320円）

販売情報

発売日：2026年3月2日（月）～順次

取り扱い販売店：全国のバラエティショップ、ドラッグストア

※店舗によって取扱いのない場合があります

オンライン：Amazon、楽天ほかECサイト

Amazon公式SHOP :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNZDCH4Y楽天公式SHOP :https://item.rakuten.co.jp/makebox/4570093266127/

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、

世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-28

代表取締役：平井翠

事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売

企業HP :https://www.cenqur.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/smileplus_japan/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。