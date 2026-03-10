ミュージカル「本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～2026」キャスト発表＆チケット情報解禁！＜大阪公演開催決定!!＞

株式会社ＴＯブックス(C)2026 Miya Kazuki / TO Books.

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年8月再演が決定していた「本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～2026」の追加情報を公開いたしました！

キャスト発表＆チケット情報の解禁、大阪公演決定にともない、公演情報をお知らせいたします。

▼ミュージカル「本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～2026」特設サイト

https://www.tobooks.jp/booklove-musical2026/

■＜NEW!!＞キャスト発表

【キャスト】

マイン 役：池村碧彩／西山瑞桜

ルッツ 役：見崎歩誠／下永龍正

トゥーリ 役：松井友梨花／大井希心

フリーダ 役：森葵／橋本杏菜

ギュンター 役：君沢ユウキ

エーファ 役：早見紗英

ベンノ 役：鈴木祐大

マルク 役：古幡亮(WATWING)

オットー 役：林翔太

神官長フェルディナンド 役：中山優貴

神殿長ベーゼヴァンス／ギルド長グスタフ 役：内海光司

アンサンブル：

鶴岡政希／篠尾佳介／依光希空／増田幸太

蒼生みなみ／稲田有梨／春乃ひめか／小野伯月

酒井碧葉／一條椎名／大谷美心／櫻井さえ

アッカヤ陽仁／光りな／藤井陽葵／十川楓

アンダースタディ：及川絢仁

声の出演（本須麗乃／マインの心の声）：井口裕香

【スタッフ】

脚本・作詞：西瓜すいか

演出：野元準也

音楽：中前 "Timo" 智彦

振付・ステージング：松本稽古

■公演情報

【東京公演】

2026年8月22日(土)～8月30日(日)

品川プリンスホテル ステラボール

住所：東京都港区高輪4-10-30

【大阪公演】＜NEW!!＞

2026年9月19日(土)～9月20日(日)

COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

住所：大阪市中央区大阪城３番６号

▶タイムテーブル等の詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/booklove-musical2026/)から

▶詳しくは公式HP(https://www.tobooks.jp/booklove-musical2026/)をご覧ください

■＜NEW!!＞チケット情報

S席 14,300円（1階前方8列／全席指定／税込）

A席 9,900円（1階後方／全席指定／税込）

親子ペア席：15,400円（2階／全席指定／税込）【※東京公演のみ】

U-18限定 S席 11,000円（1階前方8列／全席指定／税込）

U-18限定 A席 6,600円（1階後方／全席指定／税込）

▶詳しくは公式HP(https://www.tobooks.jp/booklove-musical2026/)をご覧ください

※東京公演 品川プリンスホテル ステラボールのC列～H列は前列との段差がございません。

舞台が見えづらい可能性がございます。予めご了承くださいませ。

◆ TOブックスメールマガジン最速先行

TOブックスメールマガジンの登録者の皆様を対象とした先行販売を実施いたします。

〈受付期間〉4月10日(金)12:00～4月19日(日)23:59

TOブックスメールマガジンの登録はこちら(https://tobooks.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new)から

※メールマガジン登録から受け取り可能になるまで、1週間程度かかる可能性があります。

お早めにご登録いただきますようお願いいたします。

※先行受付における注意事項等詳細は、お申し込みの際に必ずご確認ください。

◆ オフィシャル1次先行（抽選制）

〈受付期間〉5月20日(水)12:00～5月31日(日)23:59

〈受付URL〉後日発表いたします。

◆ オフィシャル2次先行（抽選制）

〈受付期間〉6月15日(月)12:00～6月21日(日)23:59

〈受付URL〉後日発表いたします。

◆ プレイガイド先行（抽選制）

〈受付期間〉7月1日(水)12:00～7月5日(日)23:59

〈受付URL〉後日発表いたします。

◆ 一般販売（先着制）

7月15日（水）20：00より販売開始

受付URLは後日発表いたします。

※予定枚数に達し次第、受付終了となります。

▶詳しくは公式HP(https://www.tobooks.jp/booklove-musical2026/)をご覧ください

■あらすじ

2026年8月再演決定！

本がないなら、歌って踊って、つくればいいんだ！！

本が大好きな女子大生・本須麗乃は本に埋もれて亡くなり、気がつくと別の世界で、病弱な少女【マイン】として転生していた。

そこは、魔力を持つ貴族が支配し、厳しい身分制度が存在する異世界の街・エーレンフェスト。

本があれば、どんな環境でも耐えられると思っていたけれど……部屋中探しても本がない！ 転生した世界は識字率が低く、本がとても高価な世界だった。

街でやっと見つけた本も、貴族のための高級品。平民であるマインには一生手が届かないーー。 それでも、本は「ある」！

『本がないなら作ればいい！』

マインはたった一人で、本をゼロから作ろうと奮闘する。

マインの家族、【ギュンター】【エーファ】【トゥーリ】 そして、近所の男の子【ルッツ】は、『本を作りたい！』というマインの強い意志に巻き込まれてゆく。

マインとルッツは、マインの父ギュンターの職場で出会った【オットー】から、商人である【ベンノ】を紹介してもらう。

ベンノとルッツの力を借りて、本作りに取り組むマイン。

そんな中ーーマインは倒れた。 生まれつきの、治らない病。 『身食いの熱』によって……。

生きるためにあがき、「本を読める暮らし」にたどり着け！

■TVアニメ情報

▼「本好きの下剋上」TVアニメ公式HPはこちら

https://booklove-anime.jp/

■『本好きの下剋上』シリーズ好評予約受付中！

【ノベルス】＜4/10発売＞本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生３(https://www.tobooks.jp/contents/21255)

[著] 香月美夜

[イラスト] 椎名優

価格：1,320円(税込)

ISBN：9784867949269

▶1～2巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%AC%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A%E3%80%80%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%81%AE%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E4%BA%94%E5%B9%B4%E7%94%9F&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

＜ドラマCDも発売決定！＞

＜4/10発売＞本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生 ドラマCD３(https://www.tobooks.jp/contents/21256)

[発売元] TOブックス

価格：3,850円(税込)

▶1～2巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%81%AE%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E4%BA%94%E5%B9%B4%E7%94%9F&sp%5Bdrama_cd%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

【TOジュニア文庫】＜4/1発売＞【TOジュニア文庫】本好きの下剋上 第三部 領主の養女８(https://www.tobooks.jp/contents/21242)

[作] 香月美夜

[絵] 椎名優

価格：660円(税込)

ISBN：9784867949474

▶TOジュニア文庫既刊分はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%AC%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A&label_ids%5B%5D=2&release_date_from=&release_date_to=)から

【コミックス】＜4/15発売＞本好きの下剋上 ～司書になるためには手段を選んでいられません～ 第五部 「途絶えた知識を繋げよう！1」(https://www.tobooks.jp/contents/21241)

[漫画] 鈴華

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名優

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949467

＜4/15発売＞本好きの下剋上 ～司書になるためには手段を選んでいられません～ 第四部 「貴族院の図書館を救いたい！12」(https://www.tobooks.jp/contents/21240)

[漫画] 勝木光

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名優

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949443

▶1～11巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E3%81%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でもコミカライズ好評配信中！＞

本好きの下剋上【第一部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000018228)

本好きの下剋上【第二部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000037068)

本好きの下剋上【第三部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000034334)

本好きの下剋上【第四部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000051070)

本好きの下剋上【第五部】

(https://to-corona-ex.com/comics/234900601176268)本好きの下剋上 ～ハンネローレの貴族院五年生～ 「恋してみたいお姫様」(https://to-corona-ex.com/comics/221968848830652)

■そのほか関連商品の発売情報はこちらから！

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%AC%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A&release_date_from=&release_date_to=(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%AC%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A&release_date_from=&release_date_to=)

■原作特設サイトはこちら

https://www.tobooks.jp/booklove/index.html

