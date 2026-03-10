大人気コミック『気になってる人が男じゃなかった』WORLD POP UP EVENT TOURが台北・ソウル・パリ・ロサンゼルスの世界４都市にて開催決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、『気になってる人が男じゃなかった』のグローバルポップアップイベントツアーを2026年3月より世界4都市で開催いたします。

本イベントは、株式会社丸井グループによる国内展開に続き、海外展開を当社が企画・運営しております。開催都市は台北・ソウル・パリ・ロサンゼルスにて、オリジナルグッズの販売や購入特典など、作品の世界観を体感できる特別な空間をお届けします。

POP UP 特設サイト

https://anique.jp/en/she-wasnt-a-guy-pop-up(https://anique.jp/en/she-wasnt-a-guy-pop-up/)

イベント概要

台北[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_1_c5f51dc5434e134b5d8477cfb8d39a61.jpg?v=202603100251 ]ソウル[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_2_f18acdbb764dc321f46b4f460275efd4.jpg?v=202603100251 ]

パリ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_3_540b830babe4bb9d6c93c1eda07d8bb1.jpg?v=202603100251 ]

ロサンゼルス

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_4_b039152b82175a6cf09a210af7411b9f.jpg?v=202603100251 ]

【入場・購入について】

入場：各会場により入場方法が異なります。詳しくは特設サイト(https://anique.jp/en/she-wasnt-a-guy-pop-up)をご確認ください

購入制限：現時点ではお一人様あたりの購入制限はございません（在庫状況により変更となる場合がございます）

本ツアーでは、各都市ごとに異なる展示演出や購入特典も予定しております。

作品の世界をより深く楽しめるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

続報や特典内容の詳細は、各公式SNSにて順次発表いたします。

オリジナルグッズ

購入特典

台北 ver.ソウル ver.パリ ver.ロサンゼルス ver.台北 ver.ソウル ver.パリ ver.ロサンゼルス ver.

会場限定の購入特典【オリジナルブロマイド (全6種)】をご用意しております。

※特典の配布条件および対象金額は開催都市ごとに異なります。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※各イベント会場で絵柄が異なります

著作権表記

(C)Sumiko Arai year

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform