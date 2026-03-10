大人気コミック『気になってる人が男じゃなかった』WORLD POP UP EVENT TOURが台北・ソウル・パリ・ロサンゼルスの世界４都市にて開催決定！
Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、『気になってる人が男じゃなかった』のグローバルポップアップイベントツアーを2026年3月より世界4都市で開催いたします。
本イベントは、株式会社丸井グループによる国内展開に続き、海外展開を当社が企画・運営しております。開催都市は台北・ソウル・パリ・ロサンゼルスにて、オリジナルグッズの販売や購入特典など、作品の世界観を体感できる特別な空間をお届けします。
POP UP 特設サイト
https://anique.jp/en/she-wasnt-a-guy-pop-up(https://anique.jp/en/she-wasnt-a-guy-pop-up/)
イベント概要台北
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_1_c5f51dc5434e134b5d8477cfb8d39a61.jpg?v=202603100251 ]
ソウル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_2_f18acdbb764dc321f46b4f460275efd4.jpg?v=202603100251 ]
パリ
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_3_540b830babe4bb9d6c93c1eda07d8bb1.jpg?v=202603100251 ]
ロサンゼルス
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/269_4_b039152b82175a6cf09a210af7411b9f.jpg?v=202603100251 ]
【入場・購入について】
入場：各会場により入場方法が異なります。詳しくは特設サイト(https://anique.jp/en/she-wasnt-a-guy-pop-up)をご確認ください
購入制限：現時点ではお一人様あたりの購入制限はございません（在庫状況により変更となる場合がございます）
本ツアーでは、各都市ごとに異なる展示演出や購入特典も予定しております。
作品の世界をより深く楽しめるこの機会を、ぜひお見逃しなく。
続報や特典内容の詳細は、各公式SNSにて順次発表いたします。
オリジナルグッズ
台北 ver.
ソウル ver.
パリ ver.
ロサンゼルス ver.
購入特典
台北 ver.
ソウル ver.
パリ ver.
ロサンゼルス ver.
会場限定の購入特典【オリジナルブロマイド (全6種)】をご用意しております。
※特典の配布条件および対象金額は開催都市ごとに異なります。
※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります
※各イベント会場で絵柄が異なります
著作権表記
(C)Sumiko Arai year
会社概要
商号 ：Anique株式会社
代表者 ：代表取締役 笠井高秀
事業内容：インターネットサービス「Anique」
