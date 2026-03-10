『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ′Chaem-into you′ in TOKYO＜日テレプラス版＞』CS・日テレプラスにて3月28日(土) 15時 独占放送！
株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TOKYO＜日テレプラス版＞』を、3月28日(土) 15:00から独占放送いたします。
2025年Netflix国内ランキング1位を獲得した大ヒットドラマ『暴君のシェフ』で主演を務め、韓国最旬俳優のイ・チェミンが、1月31日にNHKホールでファンミーティングを開催。公演タイトルの'Chaem-into you'には、ファンの皆さまと特別な時間を共に過ごしたいという想いが込められており、笑いあり涙ありの充実した時間となったファンミーティングの模様を放送。日テレプラスでしか観られない特別映像もお見逃しなく。
イ・チェミンは2021年のデビュー後、数々の話題作に出演し、2024年には「ヒエラルキー」で主演に抜擢。「バニーとお兄さんたち」では2025年MBC演技大賞新人賞を受賞。
◆放送情報
2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TOKYO＜日テレプラス版＞
3月28日(土) 15時～
https://www.nitteleplus.com/program/2025-chaem-intoyou/
★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、放送と同時にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。
◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com
スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）
J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ※放送終了後から1週間見逃し視聴可
ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり
◆会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階