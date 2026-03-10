ボーダレスアカデミー、福岡市の「特定創業支援等事業」に認定。ソーシャルビジネスの起業を後押し

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（所在地：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口 一成）が運営するソーシャルビジネススクール「ボーダレスアカデミー」（代表：半澤 節）は、この度、福岡市の「特定創業支援等事業」に認定されました。

本認定により、対象プログラムを修了し要件を満たした受講生は、福岡市から証明書の交付を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減や創業融資の金利優遇など、国および自治体等による創業支援制度を活用できるようになります。

社会課題をビジネスで解決する社会起業家を数多く輩出してきたボーダレスアカデミーの実践的カリキュラムが、「経営・財務・販路拡大・人材育成」の4つの知識を体系的に学べる創業支援事業として公的に認められました。



「特定創業支援等事業」について

特定創業支援等事業とは、創業に必要な知識・スキルを体系的に習得できる事業として国の認定を受け、自治体等が実施・認定する創業支援制度です。ボーダレスアカデミーの対象プログラム修了者は、福岡市より証明書の交付を受けることで、以下の優遇措置を受けることが可能となります。

特定創業支援等事業による「創業優遇」の内容

１. 会社設立時の「登録免許税」が半額に

・株式会社設立：最低税額 15万円 → 7.5万円

・合同会社設立：最低税額 6万円 → 3万円



２. 創業融資の金利優遇

・日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」などの貸付利率が引き下げられる。



３. 信用保証枠の拡大

・創業関連保証の枠が拡大され、資金調達がよりスムーズになる。

(創業2ヶ月前から → 事業開始6ヶ月前から対象となります。)

対象者と条件

【対象者】

・これから初めて事業を営む個人の方

・個人事業開始から5年未満の個人事業主



【対象者別の優遇措置】

・福岡市での創業を検討される方：上述の内容の１.２.３.が活用できます

・福岡市外での創業を検討される方：上述の内容の２.３.が活用できます



【対象となる受講プログラム】

・2日間の集中講座

・3ヶ月間の社会起業伴走プログラム

※2つのプログラムを修了した方



（参照元）福岡市「特定創業支援等事業」詳細ページ

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html

会社・事業概要

■ボーダレスアカデミーについて

ボーダレスアカデミーは、世界14カ国で50以上のソーシャルビジネスを展開するボーダレス・ジャパンが運営する、社会起業・社会課題解決を目指す人のためのソーシャルビジネススクールです。

ボーダレスの内外を問わず、社会課題を解決する社会的なチャレンジャー(社会起業家)が立ち上がることが社会にとって必要、という信念のもと、これまでボーダレス・ジャパンが培ってきたソーシャルビジネスの作り方・起業のイロハを学ぶ「２日間の集中講座」や、社会起業を目指す受講生に伴走しビジネスプランニング完成を目指す「３ヶ月間の社会起業伴走プログラム」など、本格的な起業支援を行っています。ビジネス領域の第一線で活躍される社会起業家・経営者・専門家の方々がメンターとして受講生の「社会を変える熱意とプラン」に伴走します。

■株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界13ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）

本リリースに関するお問合せ

ボーダレスアカデミー事務局

メール：academy＠borderless-japan.com