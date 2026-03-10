TVアニメ作品『ティアムーン帝国物語』コミック新章開幕!!　最新巻が本日3/10発売開始!!　シリーズ累計290万部突破!(紙+電子)

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、本日2026年3月10日(火)より『ティアムーン帝国物語』のコミック最新巻を発売いたしましたので、お知らせいたします。

最新巻では【新章、第二部「導（しるべ）の少女」開幕！】ぜひお楽しみください！

■3/10(火)発売開始！作品情報

ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～@COMIC 第11巻(https://www.tobooks.jp/contents/21082)

[漫画] 杜乃ミズ

[原作] 餅月望

[キャラクター原案] Gilse

価格：704円(税込)

ISBN：9784867949023

▶既刊1～10巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E%EF%BD%9E%E6%96%AD%E9%A0%AD%E5%8F%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%80%81%E5%A7%AB%E3%81%AE%E8%BB%A2%E7%94%9F%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BD%9E&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

▶原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/tearmoon/index.html)から

＜作品紹介＞

シリーズ累計290万部突破!(紙+電子)

各配信サイトにてTVアニメ絶賛配信中！

新章、第二部「導（しるべ）の少女」開幕！

元ポンコツ姫が運命に抗う、一世一代の歴史改変ファンタジー！

「ボク、お祖母さまにずっとお会いしたかったんです！」

革命鎮圧から半年。

優雅に春休み満喫中の元わがまま姫ミーアの前に突然、自身の孫娘を名乗る少女ベルが現れた！

悲願のギロチン回避を果たしたせいで、未来では悲惨な内戦が勃発してしまったらしい！？

改変によって生まれた新たな悲劇を止められるのか？

漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！

『ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000043303)

『ティアムーン帝国物語～従者たちのお茶会～』(https://to-corona-ex.com/comics/85644885213240)

『ティアムーン帝国物語短編集@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/162826256957552)

■TVアニメ情報

▼TVアニメ公式HPはこちら

https://tearmoon-pr.com/

■その他TOブックスの3月発売情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-03-01&release_date_to=2026-03-31(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-03-01&release_date_to=2026-03-31)

