あのベストセラーの驚愕トリックまで一挙公開！杉井光・初の実用書『ミステリが最強の文芸である “世界でいちばん”のトリック技法』3/12発売！
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『ミステリが最強の文芸である “世界でいちばん”のトリック技法』（杉井光 著） を2026年3月12日（木）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。
実はミステリほど幅広く応用が利き、実際に応用され、物語を面白くする確かな効用を持つ技法は他にありません。あえて断言します。
ミステリが最強の文芸である――と。
（はじめに より）
“電子書籍化絶対不可能”な衝撃のラストで話題となった
『世界でいちばん透きとおった物語』(新潮社)の著者・杉井光が「小説の書き方」本を初執筆！
だが、本書は一般的な創作入門書ではない。
基本的な技術や、キャラクター論も、描写技術も、構成の基礎も扱わない。
扱うのはただ一つ。
全文芸に応用可能な「ミステリ技法」だけだ。
ミステリを書きたい人のための本ではない。
むしろ、ジャンルを問わず物語を書くすべての創作者のための指南書である。
本書は、まず「ミステリとはなにか」から始め、なぜそれがどんなジャンルの物語にも強烈な効用を及ぼすのか、どうやって使うのか、さらには実際に使われている具体例なども挙げて、ミステリの技法を詳しく解き明かしていく。
【目次】
はじめに
第1章 ミステリがなぜ最強なのか
第2章 ミステリとは伏線の芸術である
第3章 サンプル短編による実践編
第4章 サンプル長編による実践編
第5章 伏線回収の心得
第6章 叙述トリックについて
おわりに
本書の見どころは、ここでしか読めないサンプル小説。
伏線、ミスディレクション、真相の隠蔽など、さまざまな技法の使用例を説明する教材として、
『白薔薇の君』『我が家の人食いガガジ』の二篇が収録されている。
物語を楽しんだあと、そこにどのような技法が張り巡らされていたのか、振り返るかたちで解説が展開される。
もう一つの見どころは、何といっても第４章だ。
教材として取り上げられるのは、ベストセラー『世界でいちばん透きとおった物語』（新潮文庫nex）。
《あの要素》を含め、驚愕のトリックを完全ネタバレ前提で分解。
なぜ成立したのか。どこで読者の視線を誘導したのか。何を伏せ、何を見せたのか。詳細解説を行っている。
制作の裏側に迫る内容は、ファンも垂涎だろう。
書き終えた今、自信を持って断言できます。本書は世界初の、「面白い小説を書く技術を教える本」です。
水を漏らさず運ぶ方法ではなく、井戸を掘る方法を解説した本なのです。
（おわりに より）
まさに、この言葉どおり、ミステリが得意とする「意外な真相」を論理的につなぐテクニックで水脈を掘り当て、仕組まれたミステリをあらゆるジャンルの小説の中に巡らせるような作業を助ける。
なかなか類書のない、特別な本だろう。
近年の連続ドラマでも、「予測不能なノンストップ考察ミステリー」がトレンド。
配信全盛の時代。考察コミュニティの活性化が進み、推理し、伏線回収に熱狂する。
ネット上で話題化を狙い、単純な直線型プロットよりも、伏線のヒントが散らばっていたり、ラストまで逆算した回収があるものが好まれる傾向があるのではないか、という理由もあるだろう。
語られ、考察される物語は選ばれる。
「伏線回収の快感」や「意外な真相への感動」は、ジャンルを問わず、構成力のある作品として、認められやすく、そうしたトレンドからみても、ぜひ一助にしていただきたい一冊だ。
目次詳細
様々なジャンルでミステリ技法を駆使してきた著者だからこそ提案できる、トリックの最大活用法。
創作者が読むだけでインスパイアされ、ワクワクと新たな物語に挑みたくなる――面白い物語をつくりたい書き手、そして面白い物語がどうやってつくられているか知りたい読み手にも、両方におすすめの一冊。
著者プロフィール
杉井 光(すぎい ひかる)
1978年、東京都生まれ。電撃小説大賞の銀賞を受賞し、2006年に電撃文庫『火目の巫女』でデビュー。その後電撃文庫「神様のメモ帳」シリーズがコミカライズ、アニメ化。ほかの著書に「楽園ノイズ」シリーズ、「世界でいちばん透きとおった物語」シリーズ、『羊殺しの巫女たち』などがある。
書誌情報
書名：ミステリが最強の文芸である ”世界でいちばん”のトリック技法
著者：杉井 光
定価 ：1,980円（税込）
判型：188×128ｍｍ
ページ数：256ページ
ISBN：978-4537223682
発売日：2026年3月12日
