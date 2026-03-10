国内外から支持される箱根屈指の高級旅館・金乃竹グループ でプレミアムクラフト梅酒「SOGA」正式採用
PlumTown株式会社（本社：神奈川県小田原市）は、小田原・曽我地域の希少品種「十郎梅」を使用したプレミアムクラフト梅酒「THE HEALING LIQUEUR SOGA」が、箱根を代表する高級旅館グループ 金乃竹グループ にて正式採用されたことをお知らせいたします。
金乃竹グループについて
金乃竹グループ（本社：神奈川県箱根町 代表者名：八幡 正昭）は、神奈川県・箱根エリアにおいてラグジュアリー旅館を展開する宿泊事業者で5つの旅館施設と3つの飲食店を運営しています。
国内外の旅行者、とりわけ本質的な価値を求める富裕層から支持を集め、宿泊予約サイトや旅行評価においても高い評価を獲得。プライベート性を重視した空間設計と、地元食材を活かした料理、きめ細やかなサービスにより、箱根エリアでも屈指の高級旅館ブランドとしての地位を確立しています。
「滞在そのものをデザインする」ことを理念に掲げ、単なる宿泊ではなく、心身を整える時間を提供することを目指し、箱根の自然、温泉、文化を背景に日本の美意識を体現するスモールラグジュアリーを追求し続けています。
圧倒的な非日常の提供-THE HEALING LIQUEUR SOGA と 金乃竹グループの共鳴
金乃竹グループが提供するラグジュアリーは、「圧倒的な非日常の提供」を掲げ、旅そのものを目的地とする体験価値を創造してきました。森に溶け込む建築設計、プライベート性を重視した客室、五感を解き放つ静謐な空間設計--そのすべては、日常を離れ、感性を揺さぶる時間の創出のためにあります。
THE HEALING LIQUEUR SOGA もまた、小田原・曽我の最高傑作「十郎梅」の繊細な個性を引き出し、甘さを主張するのではなく透明感のある香りと穏やかな酸、静かに伸びる余韻で語る一杯。「ほどけて、満ちてゆく。」というブランドテーマを宿しており、梅のクエン酸が持つ疲労回復効果や小田原がかつて宿場町として栄えた歴史をなぞらえた「至高の癒やし」の体験を大切にしています。
温泉に身をゆだねた後、グラスにストレートで注がれた梅酒の香りが立ち上る瞬間。
箱根の静寂と十郎梅の芳香が重なり合い、時間の流れがゆるやかにほどけていく--。
THE HEALING LIQUEUR SOGAと金乃竹グループは、
互いの哲学を映し合う存在として、箱根のラグジュアリー体験をさらに深化させてまいります。
金乃竹 仙石原 Bar Bamboo ～クリスタルルーム～
THE HEALING LIQUEUR「SOGA」
ビバレッジディレクターの竹内氏よりコメント
プロフィール：竹内雄貴（たけうち ゆうき）｜株式会社金乃竹 ビバレッジディレクター
フランス料理界を代表する名店「ベージュ アラン・デュカス 東京」や、資生堂が誇る「ロオジエ」、ミシュラン三つ星を獲得した「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」など、国内外で高い評価を受けるレストランにてコミ・ド・ラン、シェフ・ド・ラン、ソムリエとして研鑽を積む。
その後、福岡のレストランでサービスとワイン提案の実績を重ね、2024年4月より株式会社金乃竹に入社。現在は、飲料統括責任者としてグループ全体のドリンク戦略や品質管理を担っている。
▼竹内氏よりコメント
弊グループが企業理念の一つとして掲げる「三方よし」の精神 -すなわち売り手・買い手・お客様すべてに価値をもたらす取引の実践として、このたびPlumTown株式会社様が手がけるプレミアムクラフト梅酒「SOGA」を正式に導入いたします。
小田原・曽我地域が誇る希少品種「十郎梅」のみを厳選したブランデーベースの一杯は、ゲストの皆様に類まれなる香りと深い癒しをお届けするとともに、弊グループのスモールラグジュアリーとしての品格をさらに高めるものと確信しております。
この取り組みは、単なる飲料の提供に留まりません。神奈川・小田原で育まれた奥深い梅文化を、箱根のおもてなしを通じて広く世界へ発信していく。地域文化の継承と産業振興に深く貢献し、三者すべてが誇れるこの姿こそ、弊グループが体現すべき「三方よし」の真髄であると確信しております。
金乃竹グループの会社概要
会社名：株式会社金乃竹
代表者：八幡 正昭
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817
設立：1947年
ホームページ：https://kinnotake-resorts.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/kinnotake_resorts.official/
PlumTown株式会社の会社概要
会社名：PlumTown株式会社
代表取締役：善波 弘志
所在地：神奈川県小田原市中村原116-14
設立日：2025年6月2日
ホームページ：https://plum-town.jp/
インスタグラム：https://www.instagram.com/soga_craft_umeshu/