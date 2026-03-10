2026年はアフロ犬25周年！ アフロ犬25周年アニバーサリーサイトOPEN♪

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、2026年に誕生から25周年を迎える人気キャラクター「アフロ犬」のアニバーサリ―サイトがオープンしたことをお知らせします。

「25のアニバーサリーなアフロ犬」の登場や記念の壁紙のダウンロード、懐かしいグッズもご覧いただけます。今後はイベントやグッズ発売も予定されているので、ぜひサイトをチェックしてください。

アニバーサリーサイトURL：https://www.san-x.co.jp/special/afroken_25th_anniversary/

■アフロ犬とは

アフロと似た形のものに寄っていっては、いろいろなものに変身しちゃう「アフロ犬」。

常にごゴキゲンです。

かわったヘアスタイルや変身姿のたくさんの仲間がいます！

■ アニバーサリーサイトのポイント

１.「25のアニバーサリーなアフロ犬」が勢ぞろい！

星やキャンディになっているアフロ犬など、バラエティ豊かな25種類のアフロ犬が見られます。

２.25周年記念壁紙をプレゼント！

25周年を記念したスペシャル壁紙を無料でダウンロードできます。

３.アフロ犬グッズのヒストリー展示

あの頃のアフログッズを一部グッズヒストリーとして展示しています。

※ヒストリーに掲載されている商品はすでに販売終了しています。

４.今後のイベント・グッズ情報も随時更新予定！

ぜひサイトで最新情報をチェックしてください。

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.