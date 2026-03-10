2026年はアフロ犬25周年！ アフロ犬25周年アニバーサリーサイトOPEN♪
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、2026年に誕生から25周年を迎える人気キャラクター「アフロ犬」のアニバーサリ―サイトがオープンしたことをお知らせします。
「25のアニバーサリーなアフロ犬」の登場や記念の壁紙のダウンロード、懐かしいグッズもご覧いただけます。今後はイベントやグッズ発売も予定されているので、ぜひサイトをチェックしてください。
アニバーサリーサイトURL：https://www.san-x.co.jp/special/afroken_25th_anniversary/
■アフロ犬とは
アフロと似た形のものに寄っていっては、いろいろなものに変身しちゃう「アフロ犬」。
常にごゴキゲンです。
かわったヘアスタイルや変身姿のたくさんの仲間がいます！
■ アニバーサリーサイトのポイント
１.「25のアニバーサリーなアフロ犬」が勢ぞろい！
星やキャンディになっているアフロ犬など、バラエティ豊かな25種類のアフロ犬が見られます。
２.25周年記念壁紙をプレゼント！
25周年を記念したスペシャル壁紙を無料でダウンロードできます。
３.アフロ犬グッズのヒストリー展示
あの頃のアフログッズを一部グッズヒストリーとして展示しています。
※ヒストリーに掲載されている商品はすでに販売終了しています。
４.今後のイベント・グッズ情報も随時更新予定！
ぜひサイトで最新情報をチェックしてください。
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
